العثورعلى 28 فرس نهر نافق في حديقة حيوان في أثيوبيا

المصدر: ترجمة - سلوى الذيباني

عثر على ما لا يقل عن 28 فرس نهر نافقة في حديقة إثيوبيا الوطنية، في متنزه جيبي شيلكو الوطني، وهو جزء من نهر جيبي حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وقال بهيروا ميجا، رئيس الحديقة لهيئة الإذاعة المحلية "نافا" أن الحيوانات نفقت في الفترة مابين 14 و 21 أبريل الجاري.

وتم إنشاء حديقة جيبي شيلكو الوطنية، في عام 2011، وتضم حوالي 200 فرس نهر وتغطي حوالي 36000 كيلومتر مربع، وعلى الرغم من أن سبب نفوق فرس النهر لا يزال غير واضح ، إلا أنها تصنف بأنها في القائمة الحمراء المهددة بالإنقراض في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقدر الإتحاد أن عدد فرس النهر يتراوح بين 115.000 إلى 130.000 داعياً للحفاظ عليها ومشدداً على أنه يجب أن يكون "أولوية" في البلدان التي توجد فيها. ونقل موقع "سي أن أن" عن خبراء أن فرس النهر يتعرض لتهديد من الصيد الجائر والمرض وإزالة الغابات والتلوث.

وتقول شبكة مراقبة التجارة في الحياة البرية TRAFFIC إنه يتم اصطياد فرس النهر وتصدير أنيابها الطويلة من الدول الأفريقية إلى دول مثل هونج كونج والولايات المتحدة حيث تستخدم كبدائل لأنياب الأفيال.

وقُتل أكثر من 200 فرس نهر في تفشي مرض الجمرة الخبيثة في حديقة بوبواتا الوطنية في ناميبيا عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك سيواجه فرس النهر في إفريقيا انخفاضًا كبيرًا بسبب عمليات إعدام مجدولة للحيوانات ستتم في زامبيا في مايوعلى الرغم من اعتراض جماعات حقوق الحيوان. وقالت إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية إن عملية الإعدام ستحدث في وادي نهر لوانجوا في المقاطعة الشرقية لزامبيا.