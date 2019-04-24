افتتاح معرض الطوابع والعملات النادرة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

افتتح الشيخ عبدالله بن سعود المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، معرض الطوابع والعملات النادرة الذي نظمه المركز الثقافي بأم القيوين بمقره صباح أمس، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع.

واطلع الشيخ عبدالله بن سعود المعلا، على مجموعة من الطوابع البريدية والتي تم عرضها ضمن 70 منصة لمجموعة من هواة جمع الطوابع في الدولة، حيث تم عرض مجموعة طوابع خاصة بإمارة أم القيوين، إضافة إلى طوابع شملت مختلف إمارات الدولة، كما تم عرض مجموعة من الرسائل الملكية في العالم، وطوابع تعود للقرن الخامس عشر هجري، وطوابع حملت صوراً لطيور العالم، وأخرى للزهور والنباتات.

كما اطلع الشيخ عبدالله بن سعود المعلا على مجموعة من العملات التذكارية الخاصة بإمارة أم القيوين، والتي تعود لنهاية الستينيات من القرن الماضي، حيث احتوى المعرض على مجموعة من العملات الفضية والذهبية، والتي غلب عليها الطابع المحلي الذي تميزت به الإمارة كصورة ريال واحد من الفضة.

وثمن الشيخ عبدالله بن سعود المعلا الجهود المبذولة لجمعية الإمارات لهواة الطوابع التي تعد ركيزة ثقافية ومنصة راسخة لما تضمه من طوابع ذات قيمة تاريخية كبيرة تسهم في توثيق الأحداث على كلا المستويين المحلي والعالمي.

وقال عبدالله علي بوعصيبة مدير المركز الثقافي بأم القيوين إن معرض الطوابع والعملات النادرة يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الحفاظ على التراث المادي من خلال إقامة المعارض ودعم المهتمين والهواة بإبراز طاقاتهم الإبداعية، إضافة إلى تعريف الجيل الناشئ بتلك العملات.