غوغل يحتفل بيوم الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل محرك البحث غوغل اليوم بيوم الأرض من خلال تغيير واجهته الرئيسية برسوم متحركة لطائر القطرس المتجول صاحب الجناحين الأطول بين الطيور الحية.

تعود فكرة الإحتفال بيوم الأرض للسيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون, حينما قام بزيارة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969م، حيث شعر بالغضب والذعر عندما شاهد كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال, وعندما عاد إلى واشنطن، قام السيناتور بتمرير قانون يخصص يوم 22 أبريل من كل عام كعيد قومي للاحتفال بكوكب الأرض, وكان التركيز في البداية على الولايات المتحدة وحدها. لكن تأسست عام 1990 منظمة دولية ضمت 141 دولة للاهتمام ببيئة كوكب الأرض، ويحتفل حاليا 184 بلدا بهذا اليوم.