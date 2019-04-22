«حمدان للتراث» يأسر قلوب الصغار بـ «حق الليلة»

المصدر: دبي - البيان

برعاية كريمة من سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة شما بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، احتفالية بمناسبة «حق الليلة» احتفاءً بليلة النصف من شعبان وابتهالاً بقرب موعد حلول شهر رمضان الفضيل، أقيمت في «لاست إكزت الخوانيج» في دبي، وألقت الفعالية الضوء على واحدة من العادات التراثية المتوارثة في المجتمع الإماراتي الكريم.

واعتاد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الاحتفال بمناسبة «حق الليلة» كونها تمثل إرثاً ثقافياً وهي تجسد إحدى العادات في المجتمع الإماراتي ودول المنطقة، إذ يتم الاحتفاء بها تحت مسميات مختلفة، لكنها تتوحد جميعاً تحت جوهر اسم ومعنى «ليلة النصف من شعبان».

فعالية رائعة

من جهتها، أكدت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إسعاد أبناء المجتمع يعد غاية هادفة وتتطلب أفكاراً خلاقة ووسائل متجددة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الخطط المستقبلية لتنظيم الفعاليات التي تساهم في إيصال الرسائل المؤسسية للمركز من خلال عدد من الوسائل المبتكرة والمحببة للأطفال.

وأشارت القمزي إلى أن الشخصيتين «عمير» و«غبيشة» جسدا اهتمام المركز وحرصه على التفاصيل الصغيرة لإدخال السعادة قلوب الجميع، ورسم الشخصية المثالية لكل منهما ووضع الخطط المستقبلية لما ستحمله كل شخصية من رسائل مؤسسية تخاطب جيل الناشئة وتثري معلوماتهم التراثية والتاريخية وترسخ القيم المجتمعية لديهم وجميعها تساهم في بناء جيل محب لوطنه معتز بهويته الوطنية.

وأكدت مدير إدارة الفعاليات في المركز أن الاحتفال بمناسبة «حق الليلة» حقق نجاحاً ملفتاً حيث استقطبت الفعالية العديد من الأطفال وأدخلت السعادة قلوبهم، وهو ما اتضح حين بادر الكبار والصغار بالتفاعل معها والتقاط الصور مع «عمير» و«غبيشة».