بالصور.. على خطى شقيقه.. ولي عهد ماليزيا يتزوج من أجنبية

المصدر: البيان الإلكتروني

تزوج ولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بترا، البالغ 45 سنة، من سويدية عمرها 33 عاماً، سبق أن تعرف إليها أثناء دراستهما معا بإنجلترا، وتدعى صوفي لويز جوهانسون.

وجاء زواج ولي العهد الجمعة بعد 6 أشهر من اقتران شقيقه السلطان محمد الخامس من روسية في نوفمبر الماضي.

إلا أن السلطان الأكبر سنا من ولي العهد بأربعة أعوام، تنازل بعد شهرين عن عرش اعتلاه قبل 3 سنوات، وعلى أثر التنازل توالدت شائعات بأن السبب كان زواجه من ملكة جمال موسكو Oksana Voevodina البالغة 25 عاما، خصوصا أن مجلس الحكام الماليزيين رفض تتويجها ملكة، مع أنها اعتنقت الإسلام، كالسويدية زوجة أخيه الأصغر.

الهدايا إلى دور الأيتام

ووفقاً لموقع العربية نت، كان قصر "كيلنتان" الملكي، أصدر بيانا قبل أسبوعين، ورد فيه أن ولي العهد يطلب من الماليزيين الصلاة "لكي يبارك الله زواجه المرتقب حتى دخول الجنة" وأن كافة ما سيتلقاه الزوجان قبل وبعد حفل الزواج من هدايا سيتم منحها إلى دور الأيتام ومراكز المتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

أما حفل الزواج، بحسب معلومات قليلة بثتها بعض الوكالات، فكان في قصر Istana Balai Besar المبني في أربعينات القرن التاسع عشر، واقتصر على الأهل والأقارب والمقربين، وعددهم أكثر من 300 مدعو، إضافة إلى دبلوماسيين وبعض المشاهير المحليين وأجانب.