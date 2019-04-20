السجن مدى الحياة لزوجين احتجزا وعذبا أطفالهما الـ13

المصدر: وكالات

أصدرت محكمة أمريكية الحكم بالسجن مدى الحياة مع إمكانية إطلاق سراح مشروط بعد 25 عاما على زوجين أمريكيين مدانين باحتجاز أطفالهما الـ13 داخل منزلهم في ظروف مروعة.

وأصدرت المحكمة العليا في مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا هذا الحكم بحق ديفيد ولويزا توربين في القضية التي أحدثت صدى واسعا داخل الولايات المتحدة والمعروفة إعلاميا بملف "منزل الرعب"، حيث تبين أن الزوجين (57 و50 عاما) احتجزا أطفالهما الذين تتراوح أعمارهم من عامين إلى 29 عاما داخل المنزل مقيدين بالسرير ومارسا تجويعهم عمدا بالإضافة إلى الاعتداء عليهم.

وأدين الزوجان إجمالا بـ38 تهمة، بما فيها التعذيب وسوء معاملة أشخاص تحت الوصاية وإيذاء أطفال والسجن غير القانوني، بالإضافة إلى اتهام الزوج بالتصرفات البذيئة بحق طفل.

ووافق الزوجان اللذان أعلنا في البداية براءتهما على إبرام صفقة مع القضاء والاعتراف بذنبهما، مقابل إصدار حكم مخفف بحقهما.

وتحرر الأطفال من سجنهم بعد أن تمكنت واحدة منهم ذات 17 عاما من الاتصال بالشرطة هاتفيا.