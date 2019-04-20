أزياء «سيدات مازيراتي».. جمال التصميم والألوان

المصدر: ■ أبوظبي- عبير يونس

من بين العديد من السيارات الفخمة أطلت عارضات، يرتدين أزياء توحي بأنهن شخصيات من «ألف ليلة وليلة»، بعنوان «لي دوني دي مازيراتي» (سيدات مازيراتي) وذلك أول من أمس، حيث نظمته شركة «بريمير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «مازيراتي» في الخالدية، بمشاركة مصممة القفطان المغربية سلمى بنعمر، ومصممة المجوهرات اللبنانية ندى غزال.

تميزت تصاميم بنعمر الـ 20 بألوانها الحالمة، حيث اختارت لموسم رمضان، ألوان الباستيل الباردة والسماوي الفاتح، والزهري الفاتح وغيرها من ألوان شكلت أرضية لتطريزات دقيقة مستخدمة فيها الذهبي أو الفضي، وحرصت بنعمر في تشكيلتها على استخدام أقمشة شفافة في أكمامها.

وقالت سلمى بنعمر: جاءت العرض في «مازيراتي» التي أرى فيها مزيجاً فريداً من جمال التصميم، وإتقان الصنع، والروح الرياضية الأصيلة. وأنا فخورة بالتعاون معها لتقديم تصاميمي.وأوضحت أننا نهتم جميعنا خلال شهر رمضان، باللحظات الجميلة في علاقاتنا ولقاءاتنا العائلية، والذي يعتبر أيضاً مناسبة للظهور بإطلالة أنيقة ومتجددة تبرز روح الجمال في داخلنا.

وأضافت: ركزت على تعزيز طابع الأناقة فيها من خلال استخدام أقمشة البروكار والأورجانزا والحرير، المطرزة يدوياً بحرفية عالية، مع ألوان فريدة تمنح القفطان مظهراً رقيقاً. وتابعت: حرصتُ على تقديم القفطان التقليدي بلمسات جديدة من حيث توليفات الألوان والنقشات النباتية.