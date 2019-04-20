أدب الطفل وورش فنية في أروقة «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: ■ الشارقة ـ البيان

ورش فنية وأخرى ثقافية تضمنتها الدورة 11 لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، والتي تعقد في إكسبو الشارقة، ففي الوقت الذي طرق فيه ضيوف المهرجان أبواب «أدب الأطفال وعلاقته مع علم نفس الطفل، أكد الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، وزميلته البحرينية هيفاء حسين، خلال ندوة حوارية بعنوان»علامات مضيئة«، أن توجيه الأطفال نحو تبني مفردات الفنّ وتأسيس جيل مرتبط مع الثقافة يحتاج إلى عمل جماعي تشترك فيه المؤسسات الرسمية والمثقفون والمبدعون والفنانون.

شروط

في حين، أثار الكاتب والناقد د. هيثم يحيى الخواجة، خلال مشاركة في المحاضرة الثقافية التي حملت عنوان «أدب الأطفال وعلم نفس الطفل... العلاقة والنتائج» ، جملة من الأسئلة حول إذا كان أدب الأطفال يحتاج إلى علم نفس الطفل، أم لا، وإذا كان يحتاج إلى هذا العلم فكيف يمكن تطويعه لخدمة أدب الأطفال، حيث قال:

«الكتابة للطفل ليست حقل تجارب يتم فيه إلقاء ما يمكن من الإنتاجات الأدبية، وإنما على كاتبي أدب الطفل مراعاة العديد من الشروط التي تسهم في دعم الطفل بما يحتاج إليه من أدب، ومنها الشروط الفنية، والاستفادة القصوى من علم نفس الطفل بما يمنح الكاتب مرونة أدبية لإنتاج منجز يتضمن التشويق والإثارة وتعزيز القيم وفتح الباب أمام المعارف التي توسع مدارك الطفل وتنميها». وأكد «أن معالجة أي مشكلة تختص بالطفل من خلال الأعمال الأدبية مثل: القلق، والخوف، والغيرة، وغيرها لا يمكن أن تتم من دون معرفة علم نفس الطفل».

ثانية

إلى ذلك، شهد المهرجان تنظيم ورشة عمل بعنوان «مقاطع وأفلام» قدّمها الفنان السينمائي الإيطالي فيتشينزو جيوانولا، المتخصص في صناعة الأفلام المتحركة القصيرة، حيث تمكّن صغار المهرجان خلالها من ابتكار أفلامهم القصيرة التي لا تتجاوز الثانية الواحدة بإبداع وشغف.

حيث شهدت الورشة تفاعل الأطفال الذين أبدعوا في رسم شخصياتهم المحببة من حيوانات وشخصيات خارقة ونباتات وغيرها على شريط فيلم بلاستيكي مخصص، ليتم بعد ذلك وضعه في جهاز خاص ويتم تحريك الشخصيات بسرعة فائقة لتأخذ الكاميرا تسجيلات عن هذه الحركات وتؤلفها لصناعة مقطع صغير لا يتعدى ثانية واحدة.

أطباق مبتكرة

بلمساتهم الإبداعية المبتكرة وخيالهم الخصب، صنع زوار المهرجان، أطباقهم المبتكرة التي جاءت على شكل مجوهرات مصنوعة من الفاكهة المختلفة، في ورشة بعنوان»مجوهرات من الفاكهة)، استضافها ركن الطهي. وتعلم الأطفال خلال الورشة، صناعة طوق من حبات الفراولة والعنب والأناناس واختاروا تنسيق وتقطيع الفواكه بأشكال مختلفة.