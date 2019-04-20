عشاق «صراع العروش» يتنافسون في التوقّعات ونقد الحلقات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع بدء عرض موسمه الثامن، ها هو مسلسل «صراع العروش - Game of Thrones»، يمضي نحو خاتمته، لتتكاثر التوقعات والقراءات الناقدة لحلقات المسلسل، الذي بات الأشهر عالمياً، يختلفون في قراءتهم.

كما يختلفون في توقعاتهم لنهايات الحلقات المقبلة، فيما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، حرباً من نوع آخر، أشعل نيرانها عشاق المسلسل، الذين اتخذوا من أسماء أبطال المسلسل ألقاباً لهم، ولكن دخان نيران الحرب في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يؤثر أبداً في مجريات الحلقات التي لا يتجاوز عددها 7 حلقات، لتأتي التوقعات بأن تكون الحلقة الأخيرة صادمة ومؤثرة في نفس عشاق العمل.

الاختلاف على نهاية الموسم الثامن، لم يكن قاصراً على عشاقه فقط، وإنما أصاب أبطال العمل أيضاً، والذين كشفوا في تصريحات لهم، عن نهاية صادمة، كما يراها الممثل نيكولاس كوستير، الذي يقوم بدور «جيمي لانيستر».

والذي قال إن النهاية سترضي أذواق الجماهير، ولكنها ستكون صادمة في الوقت نفسه، فيما رأت الممثلة البريطانية إميليا كلارك، التي تقوم بدور «دينريس تارجاريان» (أم التنانين)، أن النهاية ستكون محيرة، حيث قالت إن «النهاية قد تكون محيرة بعض الشيء»، بينما اعتبرت الممثلة ناتالي إيمانويل، التي تلعب دور «ميساندي» مساعدة دينريس تارجاريان، أن الحلقة الأخيرة ستكون جنونية.

سياحة

«إتقان الإثارة، وإجادة اللعب على وتر التوتر»، كلمات تلخص سرَّ نجاح المسلسل، الذي فتحت العديد من الدول، ومن بينها إيرلندا الشمالية، أبوابها أمام عشاقه لزيارة مواقع تصويره، سامحة لهم بارتداء أزياء أبطال العمل، ليعيش هؤلاء بعضاً من خيالاتهم، وأحداث العمل، ومع اقتراب إسدال الستائر على «صراع العروش»، بدأت الحملات السياحية تنشط، لاستقطاب عشاق المسلسل لزيارة مواقع تصويره.

وفي هذا الصدد، أعدت هيئة السياحة الإيرلندية، برنامجاً متكاملاً، يُمكِّن عشاق العمل على اختبار التجربة بأنفسهم، حيث تتضمن العروض السياحية، زيارة أهمّ مواقع تصوير المسلسل، وارتداء ملابس «وستيروسية» أصيلة، إلى جانب الانطلاق برحلة جوية على متن طائرة مروحية، وتعلم فنون المبارزة.

وحول ذلك، عبر نايل جيبونز، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الإيرلندية لـ «البيان»، عن سعادته لاستضافة إيرلندا الشمالية لأعمال تصوير المسلسل، قائلاً: «نحن سعداء لمواصلة شراكتنا مع شركة (HBO) المنتجة للعمل، حيث يمكننا ذلك من تسليط الضوء على إيرلندا الشمالية، من خلال الأحداث المثيرة التي يشهدها المسلسل».

وتابع: «دائماً كان لإيرلندا الشمالية مكان خاص في مسلسل (صراع العروش)، ولذلك نعمل على تشجيع الجميع لزيارة هذه المواقع، واستكشافها بأنفسهم». وإلى جانب مواقع التصوير التي تروج لها إيرلندا، فهي تستعد أيضاً لافتتاح مركز «غيم أوف ثرونز استوديو تور»، وذلك خلال العام المقبل.

حيث سيقدم المركز لعشاق المسلسل، إمكانية التعرف إلى الجوانب الفنية والاحترافية لدى فريق الإنتاج، كجزء من أكبر معرض عام وحقيقي للأدوات المستخدمة في تصوير العمل في العالم، والذي سيشمل الأزياء والديكورات والمعدات.

موسيقى

الاحتفاء بـ «صراع العروش»، امتد أيضاً ليصيب تطبيقات الموسيقى أيضاً، والتي جندت قواها من أجل توفير كافة مقاطع الموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل، ليذهب القائمون على تطبيق «سبوتفي»، الذي يتخذ من دبي مقراً له، نحو إعداد دراسة متكاملة حول تأثير الموسيقى التصويرية في عشاق العمل، لتكشف الدراسة عن امتلاك الموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل، أكثر من 380 مليون استماع، إلى جانب العديد من القوائم الموسيقية المتعلقة بالمسلسل على تطبيق «سبوتفي».

وذلك خلال الفترة من مطلع 2016 وحتى يومنا الحالي، وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 25 ألف مستخدم قاموا بتنسيق قوائم خاصة بموسيقى المسلسل التصويرية، فيما نسج بعضهم قوائم مستوحاة من شخصياتهم المفضلة، ليبلغ مجموع هذه القوائم أكثر من 7700 قائمة.

المثير في الدراسة الحديثة، أن الإمارات ومصر والسعودية والجزائر والمغرب، تربعت على عرش قائمة البلدان الأكثر استماعاً لموسيقى المسلسل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى مطلع الشهر الجاري.