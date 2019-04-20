جواهر القاسمي تفتتح النسخة الأولى لمعرض وملتقى «أزيان»

المصدر: الشارقة - وام

افتتحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أول من أمس، النسخة الأولى من معرض وملتقى «أزيان»، المتخصص بالجمال والأزياء والصحة، والمقام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وأكدت سموها خلال الافتتاح أهمية الاستفادة من العلوم والمعارف والتقنيات الحديثة واختيار الموثوق منها من أجل تعزيز سلوكيات أكثر استدامة ومسؤولية للحفاظ على صحة المرأة والأسرة والمجتمع والارتقاء بالذوق العام إلى مستويات أفضل.

وقالت: «نريد للمرأة في مجتمعنا أن تكون قدوة في كل مجالات الحياة، قدوة لأطفالها في المنزل، وقدوة لزميلاتها في العمل، وقدوة للجيل الجديد من الفتيات، ومن هذا المنطلق نهتم في الشارقة بثقافة المرأة في مختلف الميادين».