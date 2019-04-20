حسين الجسمي متحدثاً في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس، عن مشاركته في فعاليات الدورة 16 للملتقى الإعلامي العربي الذي ينطلق اليوم في الكويت، وقال الجسمي في تغريدة له أطلقها عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يشرفني الوقوف أمامكم متحدثاً حول الإعلام الحديث والقيم الإنسانية، وتجربتي الشخصية مع شركاء النجاح من السلطة الرابعة في الملتقى الإعلامي العربي بالغالية الكويت».

ومن المقرر أن يعقد الجسمي جلسته في الملتقى غداً، حيث ستحمل عنوان «الإعلام والقيم الإنسانية». wويشهد الملتقى عقد 12 جلسة صباحية ومسائية، تتخللها ورش وندوات إعلامية وحوارات مفتوحة، كما يتضمن لقاءات لكبار المسؤولين، إضافة إلى معارض لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة والمبتكرة، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام ومُلّاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة.