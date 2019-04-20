«الأنثروبولوجيا والتعليم».. مقاربة للتحولات المعرفية

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت دار «الآن ناشرون وموزعون» الأردنية أخيراً كتاب «الأنثروبولوجيا والتعليم» من تأليف الباحثة الدكتورة إيناس خضراوي.

والتي تعاين فيه العلاقة بين السلوك الإنساني وطرق تعلمه. وتشرح الباحثة في كتابها تطور التعليم من وجهة تاريخية عبر مقارباتها للتحولات المعرفية التي انتقل فيها الإنسان من الحقبة المشاعية (الصيد والالتقاط) التي لم يكن فيها مستقراً، ولم يكن التعليم ضمن قوانين وأنظمة بل يأتي عبر اللعب، وفي الحقبة الزراعية التي ارتبطت بالاستقرار وانتظار النضج ارتبط التعليم بالعمل ضمن أنظمة وقوانين المجتمع.