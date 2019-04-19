«أبوظبي للكتاب» يعفي أعضاء «الناشرين الإماراتيين» من نصف قيمة إيجار الأجنحة

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته لهذا العام(29)، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خصومات لأعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، تصل إلى 50 % من قيمة إيجار الأجنحة، خلال مشاركتهم في الدورة وتنطلق في الفترة من 24-30 أبريل الجاري، إلى جانب إعفائهم من رسوم التوكيلات.

ويأتي الاتفاق على تقديم هذا الخصم بعد سلسلة لقاءات عقدتها جمعية الناشرين الإماراتيين مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الجهة المنظمة للمعرض، خلال الفترة الماضية، بحثت من خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الناشرين الإماراتيين، ويسهم في الارتقاء بقطاع النشر في الإمارات.

دعم

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب:

«نؤكد من خلال هذه الخصومات دعمنا للكاتب الإماراتي وإصداراته، ونسعى إلى الترويج لإبداعاته محلياً، وأمام الجمهور العالمي من مختلف الثقافات والحضارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، كما تعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على توفير الدعم المطلوب لحركة النشر المحلية، وترجمة العديد من الأعمال الأدبية على مستوى العالم، وتشجيع الكتّاب والباحثين الإماراتيين على نشر مؤلفاتهم الأدبية وأعمالهم الأكاديمية».

وفي هذا الصدد، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «لا ندخر في جمعية الناشرين الإماراتيين أي جهد في سبيل خدمة أعضائنا من الناشرين، وتوفير التسهيلات التي تساعد في انتشار إصداراتهم في سوق النشر على المستويين المحلي والدولي».

«كلمة» للقراءة

من جهة أخرى، يشهد المعرض مشاركة نوعية لنادي «كلمة» للقراءة، وبرنامجاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة التي تخاطب محبي القراءة والكتب من مختلف الأعمار.

يستهل النادي برنامج فعالياته يوم الخميس 25 أبريل الجاري، بعقد مناظرة شبابية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب بعنوان «الكتاب الورقي × الكتاب الرقمي»، يشارك فيها فريقان من الشباب، كل فريق مؤلف من ثلاثة أشخاص، إضافة إلى لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة أشخاص. وتهدف هذه المناظرة إلى خلق حراك ثقافي في أوساط الشباب، وتشجيعهم على طرح ومناقشة القضايا والموضوعات الثقافية المطروحة على الساحة.

جلسات

كما ينظم النادي مجموعة من الجلسات لمناقشة عدد من الكتب في ركن الرسامين بالمعرض، من أبرزها جلسة تعقد مساء الخميس 25 أبريل لمناقشة كتاب «نقوش حائل» للكاتب سليمان الذيب، ويحاوره خلالها الدكتور حمد بن صراي.

حفلات توقيع

ينظّم الجناح الخاص بنادي «كلمة» للقراءة في معرض أبوظبي للكتاب هذا العام مجموعة من حفلات توقيع عدد من إصدارات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من بينها كتاب «جوانب منسية من الحضارة الأندلسية» لصلاح جرار، و«الأمثال الإنجليزية» لشهاب غانم، و«الجبل الذي اشترى بقرة» لمنى سعيد الطاهر، و«مندوس جدتي» لسارة الشامسي، و«يوميات الطفلة الإماراتية» لعائشة الظاهري، و«البحر في الذاكرة الإماراتية - تراجيديا الحياة والموت» لعلي أبو الريش، و«أتراب» لعبد الله القصاب، و«لهجات سواحل الخليج العربي» لسلطان العميمي.