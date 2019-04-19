أسبوع الموضة العربي في دبي 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يعود أسبوع الموضة العربي هذا العام إلى دبي بين 24 إلى 28 أبريل، حيث يُقام في متجر «1422» الذي يُعتبر أول متجر للأزياء الراقية الجاهزة في العالم وأول حاضنة لتسريع أعمال المصممين في المنطقة ضمن «سيتي ووك»، الوجهة العصرية في الهواء الطلق من تطوير شركة «مِراس».

ويستضيف أسبوع الموضة العربي مجموعة واسعة من عروض الأزياء والمتاجر المؤقتة والعروض التقديمية وفعاليات البيع المباشر، بمشاركة أكثر من 70 مصمماً من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

ويرمز اسم المتجر الجديد إلى شعار مجلس الأزياء العربي «مجلس واحد لاثنين وعشرين بلداً عربياً»، وهو عبارة عن مساحة مميزة تم تصميمها خصيصاً لتجارب التسوق الفاخرة والموضة الأنيقة وأنماط الحياة العصرية. وجاء المتجر ثمرة تعاون المجلس مع شركتي «مِراس» و«أومداش».

ويحتفي أسبوع الموضة العربي هذا العام بافتتاح مقره الثابت في «سيتي ووك»، حيث ستشهد منصة العرض المجهزة بأحدث تقنيات التكنولوجيا في متجر «1422» مشاركة غير مسبوقة من أبرز المصممين الموهوبين في المنطقة الذين سترسم إبداعاتهم ملامح التوجهات الجديدة للموضة العصرية.

وبهذا الشأن، قال يعقوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «يمثل أسبوع الموضة العربي منصة فاعلة للمصممين المحليين والإقليميين والعالميين ودور الأزياء لتعريف العالم بمشهد الموضة المتطور في الشرق الأوسط. ونفخر بالمكانة التي بات يحظى بها كفعالية رائدة تستقطب العلامات ووسائل الإعلام والعملاء من مختلف أنحاء العالم.

كما يشكل أسبوع الموضة العربي فرصة فريدة تتيح للمصممين من مختلف أنحاء العالم استعراض تصاميمهم وإبداعاتهم. ومن المتوقع أن يحمل هذا العام نقلة نوعية في قطاع الموضة، ويشهد الكشف عن توجهات جديدة في التصميم وأنماط الحياة، بحضور نخبة من العملاء من أوروبا والصين وروسيا».

ومن جانبها، قالت سالي يعقوب، المدير التنفيذي لمراكز التسوق في «مِراس»: «يسعدنا ويسرنا أن نستضيف وننظم مجدداً أسبوع الموضة العربي. سوف يقدم الحدث منصة ملائمة لجميع المصممين للتألق، وسوف يعزز مركز دبي كمنصة مهمة للأزياء في الشرق الأوسط».