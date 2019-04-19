محمد عساف يغني مع أصحاب الهمم في أوبرا دبي

المصدر: دبي - البيان

أقامت الجامعة الكندية دبي، مساء أمس، احتفالية موسيقية فريدة في أوبرا دبي، جمعت المواهب الموسيقية المبدعة لمجموعة من أصحاب الهمم، والفنان محمد عساف في أمسية مميزة، وذلك احتفاءً بالشهر العالمي للتوعية بمرض التوحد وعام التسامح في دولة الإمارات.

وشهدت الفعالية الموسيقية التي حملت عنوان «الموسيقى هي صوتنا» حضور عدد غفير من الناس، حيث استمتع الجميع بالعروض الموسيقية الآسرة التي أبدعها فريق كورال الجامعة الكندية دبي، والأداء الرائع للنجم محمد عساف. وتشكل مسيرة عساف الملهمة في تغلبه على التحديات ونجاحه في تحقيق حلمه الموسيقي، قدوة للنجوم الشباب من فريق كورال الجامعة الكندية دبي من أصحاب الهمم.

وفي معرض تعليقه على الفعالية، قال عساف: «لقد كانت تجربة غامرة ومميزة، وتشرفتُ بمشاركة المنصة مع تلك المواهب الرائعة والملهمة، ومن دواعي فخري أن أقدم كامل دعمي لهذه القضية القيّمة».

وجاء تنظيم الجامعة لهذه الفعالية إيماناً منها بقدرة الموسيقى على توحيد المجتمعات، واحتفالاً بالشهر العالمي للتوعية بالتوحد، وبهدف نشر مفاهيم الاندماج والتفاهم في إطار عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن فعالية «الموسيقى هي صوتنا» تشرفت باستضافة المحاور الإماراتي خالد العامري الذي قدم خطاباً مؤثراً عن التغير، التوعية وتقبل الآخر.

وقد استقطب الحفل مجموعة واسعة من أصحاب الهمم وعائلاتهم والشبكات الاجتماعية الداعمة لهم، إلى جانب جمهور كبير من مختلف شرائح المجتمع الإماراتي. وسيتم التبرع بجميع عائدات هذه الفعالية لصالح جهود التوعية بمرض التوحد بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.