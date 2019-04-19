«أفنجرز: إند غيم» على شاشات «ريل سينما» 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

سيكون عشاق أفلام الإثارة على موعد مع أحدث إصدارات «مارفل ستديوز» من السلسلة الخيالية «أفنجرز»، تحت عنوان «أفنجرز: إند غيم»، قبل بزوغ فجر يوم الأربعاء المقبل 24 أبريل، حيث سينطلق العرض الأول في ال 3 صباحاً، لتستمر العروض المتواصلة على مدار 24 ساعة لغاية 26 أبريل.

وفتح باب الحجز، وسط إقبال كبير، وستحتفل «ريل سينما» بأول 1000 شخص يحضرون الفيلم في «دولبي سينما» في أي من وجهتيها في «دبي مول» و«دبي مارينا مول»، بتقديم ملصق حصري للفيلم كهدية.

ويمكن لعشاق «مارفل» إثراء تجربة مشاهدة الفيلم من خلال لعبة مستوحاة من شخصياته، من خلال إضافة 20 درهماً فقط إلى أي من تشكيلات من الأطعمة والمشروبات، ومن ثم الاختيار من بين أربع ألعاب حصرية من «أفنجرز: إند غيم» متوافرة في عدد من مواقع «ريل سينما».