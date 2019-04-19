روائيو «البوكر» في اتحاد كتاب الإمارات الاثنين المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في 22 أبريل الجاري، بمقره في أبوظبي، الروائيين الذين رشحت رواياتهم لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" -2019، للحديث عن رواياتهم وتجاربهم.

وقال حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، محل اعتزاز الكتاب الإماراتيين والعرب، لجهة تأثيرها المطرد في كتابة وانتشار الرواية العربية في السنوات الأخيرة، ولإسهامها في تكريس عالميتها.

يشار إلى أن الروايات الست هي: «بريد الليل» للبنانية هدى بركات، و«شمس بيضاء باردة» للأردنية كفى الزعبي، و«الوصايا» للمصري عادل عصمت، و«صيف مع العدو» للسورية شهلا العجيلي، و«النبيذة» للعراقية إنعام كجه جي، و«بأي ذنب رحلت؟» للمغربي محمد المعزوز.