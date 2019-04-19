سيف بن زايد يشهد إطلاق الفيديو الدعائي لسلسلة «تاريخ الإمارات»

بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أطلقت «إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والترفيه، الفيديو الدعائي لسلسلتها الوثائقية «تاريخ الإمارات»، التي تسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق.

وبالمناسبة، قال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي»، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تمتلك الإمارات إرثاً طويلاً من التسامح والطموح والابتكار، وترصد هذه السلسلة الوثائقية الرائعة بعنوان (تاريخ الإمارات)، قصّة دولتنا العظيمة عبر تاريخها الممتد على مدار 125 ألف عام.

وقد نجحت (إيمج نيشن أبوظبي) في إنتاج هذه السلسلة الاستثنائية، التي ستأخذ المشاهدين في رحلة تسبر أغوار ماضينا العريق، وتستكشف جذورنا الضاربة في أعماق التاريخ، والأسس التي بنيت عليها نهضة الإمارات اليوم. وستشكل محطةً في غاية الأهمية داخل مجتمعنا، حيث ستستقطب المشاهدين من مختلف الأجيال والخلفيات، للتعرف إلى ماضينا العظيم، وتراثنا الباعث على الفخر».

وتتناول هذه السلسلة الوثائقية، التي تُعد أول محاولة من نوعها، التاريخ العريق للإمارات، ضمن تجربة غامرة بالمعلومات واللحظات الممتعة، حيث تعود بالمشاهدين إلى 125 ألف عام ماضية، وصولاً إلى عام الاتحاد 1971، للوقوف على أسس الماضي العريق، التي منها انطلقت قصّة نجاح الدولة العصرية.

وتتخلل هذه السلسلة، زيارة لمجموعة من أبرز المواقع التاريخية في المنطقة، حيث تميط اللثام عن ورح التجديد والطموحات التي ألهمت الأجداد والأسلاف، نحو تحقيق مسيرة ناجحة من التطوّر والازدهار على هذه الأرض الطيبة، كما تستعرض أحدث الاستكشافات الأثرية. من المقرر عرض الأجزاء الخمسة لهذه السلسلة الوثائقية، عبر القنوات المحلية في الإمارات خلال موسم الخريف المقبل. أبوظبي - البيان