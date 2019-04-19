فعاليات في مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أقام مركز راشد لأصحاب الهمم، احتفالية بمناسبة منتصف شعبان (حق الليلة)، وقرب حلول الشهر الفضيل، بحضور الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، وبمشاركة مؤسسات ودوائر حكومية وشركات خاصة.

إنجازات نوعية

وبالمناسبة، أكدت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد، أن إنجازات الإمارات على صعيد الاهتمام بأصحاب الهمم وقضاياهم، هي من المنجزات النوعية والملموسة.

وقالت الشيخة روضة: إن «هذه الإنجازات في مجملها، قد أسست لبنية تحتية ونوعية في ميدان رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم في مختلف مجالاتها، وبخاصة الصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والتأهيلية والترفيهية والتشريعية».

وأشارت إلى أن تنظيم مركز راشد لأصحاب الهمم، مثل هذه الفعاليات، يسهم في توعية المجتمع بقدرات أصحاب الهمم على العطاء، إذا ما وفرت لهم الإمكانات، وأتيحت لهم الفرص الملائمة للتعلم والتأهيل، مؤكدة أن أصحاب الهمم أثبتوا أنهم جديرون بأن تتاح لهم فرص المشاركة في كافة مناحي الحياة، حيث أظهروا تميزاً واضحاً في الأعمال التي يمارسونها، والتي تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم وتأهيلهم.

فكرة مطورة

وقالت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم: لقد اعتاد المركز سنوياً، على الاحتفاء بمنتصف شعبان أو حق الليلة، وهذا العام، طور المركز الفكرة، ووسع المشاركة، فأقام معرضاً وبازاراً خيرياً، وفتح قلبه قبل أبوابه للجمهور، لمنحهم الفرصة لمشاركة أصحاب الهمم. وأضافت: حق الليلة احتفلنا به صغاراً ونحتفل به كباراً، احتفل به الأجداد، ويحتفل به الْيَوْمَ الأحفاد، واليوم يتداعى الماضي، فمازالت كما هي بالأمس.