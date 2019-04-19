وزارات ومؤسسات الدولة تحتفي بـ«حق الليلة»

المصدر: دبي - البيان

احتفت مجموعة من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، بمناسبة ليلة النصف من شعبان المعروفة بـ «حق الليلة»، أمس، من خلال باقة من الفعاليات والأنشطة، وذلك في إطار حرصها على إحياء الموروث الشعبي والمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة. إذ استقبلت إمارة أم القيوين «قافلة حق الليلة» التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

والتي كانت انطلقت من الفجيرة في جولة عبر إمارات الدولة، إحياء لليلة النصف من شعبان، لإبراز القيم المجتمعية والموروث الإماراتي وحفاظاً على الهوية الوطنية وترسيخاً للتراث من خلال تعزيز ثقة وفخر أبناء الإمارات بهويتهم وإشراك المجتمع في التعبير الأمثل عما تمثله ثقافته.

احتفال متوارث

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «تأتي احتفالية حق الليلة لتضفي علينا أجواء من المحبة الإنسانية والتآخي والتسامح، استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك، مع ما تعنيه ليلة النصف من شعبان من مناسبة غالية توارثنا الاحتفال بها عن الأجداد، كونها تقرّب بين أفراد الأسرة والمجتمع من مختلف الفئات العمرية وخاصةً الأطفال الذين تملؤهم فرحة العطاء والبذل بما يعزز تكاتف الأسرة وتلاحم المجتمع».

وأشارت الكعبي إلى أهمية الحفاظ على الموروث الشعبي والتراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة، كأحد عناصر الاستدامة المعرفية والنهضة الثقافية للدولة، قائلةً: «نسعى إلى الحفاظ على تراثنا الثقافي وتعريف العالم به في صورته الحضارية وأبعاده الإنسانية المتسامحة والمنفتحة، كما نعمل على ترجمة رؤية الإمارات في بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته.

تنمية المجتمع

وفي السياق، نظمت وزارة تنمية المجتمع فعاليات متنوعة احتفالاً بـ«حق الليلة»، بمشاركة مختلف فئات المجتمع من الأسر المنتجة وكبار المواطنين والأطفال وأصحاب الهمم وسواهم.

وبالمناسبة؛ أقامت الوزارة مجموعة من الفعاليات في أبوظبي ودبي، وفي جميع مراكزها ومكاتبها على مستوى إمارات ومناطق الدولة، شملت توفير الأكلات الشعبية والحلويات والمكسرات والإكسسوارات والملابس التراثية، إضافة إلى عربة حق الليلة التي جابت مكاتب الوزارة لتوزيع الوجبات الشعبية، على الموظفين والموظفات.

وأكدت عفراء بوحميد مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة في وزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على إشراك الأسر الإماراتية المنتجة في مختلف المناسبات، ولا سيما «حق الليلة» كونها مناسبة تراثية مهمة ولها مكانتها في وجدان مجتمع دولة الإمارات.

البلدية تحتفل

وانطلاقاً من حرصها على مشاركة المجتمع والتواصل الفعال مع مختلف الفئات، وسعيها لنشر السعادة والإيجابية ضمن الاحتفالات التراثية بمناسبة «حق الليلة»، احتفلت بلدية دبي بالمناسبة، كما أعلنت عن برنامج متنوع للاحتفال بالمناسبة.

وقال خاطر حسن النعيمي، مدير مراكز البلدية: «إن مشاركة مختلف مراكز البلدية والتي تساهم جاهدة في إسعاد متعامليها من جميع النواحي وبما في ذلك المشاركة المجتمعية في الحفاظ على تراث وتقاليد الدولة مما يبرز اهتماماتنا والتي لا تقتصر فقط في توفير خدمات السبع نجوم وإنما في رسم البهجة والتواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع».

جمارك دبي

كما احتفلت جمارك دبي باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 من أبريل كل عام، بإطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتراثية للموظفين في مقرها الرئيسي، صاحب ذلك الاحتفال أيضاً بمناسبة «حق الليلة»، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي والمديرين التنفيذين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية وعدد من موظفي الدائرة.

وشهدت الفعاليات تصميم بيت قديم مجسم يحتوي على أضواء الأعراس قديماً، مع خيمة خاصة لحلوى حق الليلة بالإضافة إلى عرض جداريات مُجسمة عن الحضارات، وأبرز المعالم لدول العالم وعرض لثقافات وشخصيات بارزة ومشهورة لدول مختلفة تحمل قيماً تاريخية تُمثل «التسامح»، وصاحب ذلك أنشطة ترفيهية لموظفي الدائرة منها عرض لفرقة اليولة الإماراتية، وتذوق أشهى الأكلات العالمية المتنوعة.

هيئة الطرق

وأيضا، احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بفعالية «حق الليلة»، فاستقطبت الموظفين الذين ساهموا في إحياء هذا اليوم المستمد من التراث الشعبي للدولة. وأوضحت الهيئة أن احتفالية حق الليلة لا تزال تحظى باهتمام الأسرة الإماراتية بشكل عام الساعية إلى المحافظة على الموروث الشعبي والاحتفاء به على المدى البعيد.

نيابة دبي

ونظم المجلس النسائي بالنيابة العامة في دبي احتفالاً بمناسبة ليلة النصف من شعبان «حق الليلة». وقد حظيت هذه الاحتفالية بإقبال كبير من الموظفين في مختلف الفئات الوظيفية وضم الحفل مجموعة من الأنشطة والعادات الشعبية المرتبطة بهذه المناسبة مثل «دكان الطيبين» الذي يضم مختلف المنتجات من حلويات ومكسرات ومأكولات متنوعة من وحي الماضي.

حديقة أم الإمارات

تحتفل حديقة أم الإمارات، اليوم، بليلة النصف من شعبان «حق الليلة» عبر توزيع الحلوى والمكسرات على الأطفال وتقديم عروض موسيقية تقليدية وفعاليات التلوين والرسم مع فريق الحديقة في «حديقة الأطفال» ابتداءً من الساعة 5 مساءً.

وأعلنت الحديقة عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستقبل الزوار ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.