الإيطالي بوريلا يحوز جائزة «سوني العالمية» 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منظمة التصوير العالمية، أمس، أسماء الفائزين بجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي رفيعة المستوى لعام 2019.

وقد مُنح الفنان الإيطالي فيديريكو بوريلا لقبَ مصوّر العام وجائزةً بقيمة 25,000 دولار أمريكي خلال حفل في لندن، عن سلسلته بعنوان «فايف دغريز». وأشادت لجنة التحكيم بهذا العمل لحساسيته وتميّزه التقني وبراعته الفنية في تسليط الضوء على هاجس عالمي. وتشكّل جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي منصةً عالمية للتصوير وتقدّم لمحةً حيوية عن التصوير المعاصر اليوم.

وتمنح هذه الجوائز للفنانين المتمرّسين والناشئين على حدّ سواء فرصاً عالمية لعرض أعمالهم. وتمّ اختيار بوريلا من بين الفائزين المشاركين عن الفئات العشر في مسابقة التصوير الاحترافي الذين تمّ الإعلان عنهم أمس، إلى جانب الفائزين بالمركزَين الثاني والثالث في كلّ فئة من فئات التصوير الاحترافي.