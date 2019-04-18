شرطي يقود سيارته بدون رخصة لمدة 10 سنوات

المصدر: وكالات

ظل رجل شرطة روماني يقود سيارته لمدة 10 سنوات بدون امتلاك رخصة قيادة.

وقال قائد شرطة مقاطعة جيورجيو إن رجل الشرطة كان يعمل في العاصمة بوخارست قبل انتقاله إلى بلدة بولنتين فالي بمقاطعة جيورجيو، وقد أمسكه زملاؤه، وصدر ضده بعد التحقيق معه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام و3 أشهر، ولكنه ترك الخدمة.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري نقلا عن بعض التقارير المحلية أن المذكور يعمل حاليا تاجرا في البلدة وفي نفس الوقت حصل على رخصة قيادته.

وتحول اهتمام وسائل الإعلام المحلية في رومانيا إلى بلدة بولينتين فالي بعدما اكتشف أن العديد من سكانها حصلوا على رخصة القيادة بصورة غير قانونية، ما يعني دفع المال مقابل الحصول عليها.