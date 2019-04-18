ابتسام سلمان تودّع «فاشن ستار»

المصدر: دبي - البيان

غادرت المشتركة البحرينية ابتسام سلمان، برنامج الواقع «فاشن ستار» في موسمه الرابع، والذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة الثامنة ، بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا، وعضو لجنة التحكيم نديم شماس، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، إلى جانب المذيعة التونسية ليلى بن خليفة.

وطلبت ريم عكرا في مستهل الحلقة من المشتركين ، تقديم تصاميم مستوحاة من سوق الفواكه بألوانها الزاهية، بالإضافة إلى تحدٍ جديد يؤمن الحصانة للفائز في الحلقة الثامنة والمتمثل في تصميم زي مستوحى من أحد شخصيات أفلام النجم العالمي «جوني ديب»، ويمكن أن ترتديه امرأة عصرية في 2019.

حيث قدمت رناد حفني من السعودية تصميمها المستوحى من فيلم (Willy Wonka)، وقدم حسن بن عياش من تونس تصميمه المستوحى من فيلم (Edward Scissorhands)، وقدمت إيمان رمَّال من لبنان تصميمها المستوحى من شخصية (Jack Sparrow) في سلسلة أفلام (pirates of the Caribbean)، وقدمت ابتسام سلمان من البحرين تصميمها المستوحى من فيلم (Sweeney Todd).

واختتم إلياس والي من الجزائر التحدي الأول بتقديم تصميم من شخصية (The Mad Hatter) في فيلم (Alice In Wonderland)، ليفوز في هذا التحدي اللبنانية إيمان رمَّال وتحصل على الحصانة والتأهل إلى الحلقة التاسعة.

بعدها انتقل المشتركون إلى تقديم تصاميمهم ، مع عرض تصاميم المجموعة الأولى، والتي ضمت إيمان رمَّال، وحسن بن عياش، وابتسام سلمان، حيث نال المشترك التونسي (نجمة ذهبية)، كذلك نالت المشتركة البحرينية (3 نجمات حمراء)، في الوقت الذي انتقلت المشتركة اللبنانية إلى منافسات الحلقة المقبلة.

وفي المجموعة الثانية، قدمت رناد حفني وإلياس والي تصاميمهما، لينال المشترك الجزائري (نجمتين ذهبيتين) فقط، والمشتركة السعودية (3 نجمات حمراء). وبعد فاصل لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، دعت ليلى بن خليفة، حسن بن عياش من تونس، وابتسام سلمان من البحرين، ورناد حفني من السعودية، وإلياس والي من الجزائر، للوقوف أمام لجنة التحكيم والاستماع إلى النتيجة النهائية لمنافسات الحلقة الثامنة ، حيث أنقذ نديم شماس المشترك التونسي حسن بن عياش، وأنقذت ريم السعيدي المشترك الجزائري إلياس والي، فيما استبعدت ريم عكرا المشتركة البحرينية ابتسام سلمان .