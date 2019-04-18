برنامج متنوّع لمجمّع أبوظبي الثقافي في أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

عقب الحفاوة الكبيرة التي حظي بها برنامج المجمّع الثقافي في أبوظبي في الشهر الماضي، يعود المجمّع في شهر أبريل ليقدم للجمهور مجموعة من الأنشطة التي تلبي تطلعات الجميع، بما فيها ورش العمل الأسبوعية وجولات حول المعارض بقيادة الفنانين المشاركين ومشاهدة الفنانين وهم يبدعون بريشتهم لوحات فنية مباشرةً، إلى جانب حفلات موسيقية حيّة ومجموعة متنوعة من الدورات التعليمية بقيادة الخبراء.

يستضيف المجمّع الثقافي في كل عطلة أسبوعية طوال شهر أبريل سلسلة من ورش العمل التي تسلّط الضوء على أشكال فنية مختلفة بالتعاون مع عدد من الفنانين والاستوديوهات الفنية. ويقدم استوديو «كرفتي كوتج» ورشة عمل فنية يستعرض فيها فن الديكوپاچ (الزخرفة بالورق) على الأسطح الزجاجية (5 - 26 الجاري) وفن تطوير كتب القصاصات الإبداعية (19 الجاري).

بينما يسلّط استوديو «آرت بيت» الضوء على فن صناعة الأشكال الورقية والرسم على الأسطح الزجاجية. أما «آتيليه الفنون» فينظم ورشة عمل تتبلور فكرتها حول فن الديكوپاچ وفن الوسائط المختلطة (27 الجاري) إلى جانب تطوير أعمال الموزاييك باستخدام القطع الخزفية والزجاجية الصغيرة و قطع المرايا والخرز (25 الجاري).

يتمثّل هدف ورش العمل التي يحتضنها المجمّع الثقافي في تمكين عامة الجمهور من التواصل والالتقاء بالفنانين الإماراتيين الناشئين من خلال المشاركة في ورش عمل أسبوعية بقيادة فنانين، بما فيها دورة تعليمية حول فن الخط العربي مع المبدع الإماراتي محمد مندي، وفن الرسم مع المبدعة الإماراتية خولة درويش، وورشة فن الكولاج على دفاتر الملاحظات مع الفنان حمدان الشامسي، وورشة عمل فنية تقليدية مع سقاف الهاشمي (24 الجاري).

ويشكل برنامج «الرسم على إيقاع الموسيقى» نقطة التقاء بين الفن والموسيقى، إذ تم تصميمه لبناء حس يربط بين عامة الجمهور والفنانين أثناء ممارسة أعمالهم، وكذلك توطيد الروابط المشتركة بين الفن والموسيقى.

موعد مع الفنانين

يفتح المجمّع الثقافي أبوابه أمام الجمهور للالتقاء بالفنانين الـ17 المشاركين في معرض «الفنانون والمجمّع الثقافي: البدايات» الذي يحتضنه حالياً، حيث يلتقون بالفنانين خلال جولة حصرية وحفل عشاء خاص يُقام بالمجمّع الثقافي، ما يمكنهم من رؤية الأعمال الفنية المعروضة بشكل أفضل (17 الجاري).