«بيوتي ورلد» يستقطب 40 ألف زائر في ختام فعالياته

المصدر: دبي - البيان

اختتم معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد 2019»، والذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، فعاليات دورته الرابعة والعشرين أمس، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، محطماً عدداً من الأرقام القياسية، ومسجلاً مستويات نمو عالية جديدة على مستوى مشاركة العارضين والمساحة المباعة.

استقطب الحدث التجاري الدولي الأبرز للتواصل بالمنطقة لصناعات منتجات التجميل، العناية بالشعر، العطور واللياقة البدنية أكثر من أربعين ألف زائر من التجار والشارين والموزعين من المنطقة.

وتؤكد هذه الأرقام انتشار ونطاق بيوتي ورلد الشرق الأوسط إضافة إلى قوته الجاذبة، والإمكانات الهائلة التي يزخر بها سوق التجميل في المنطقة، والتي تحتوي على واحد من أعلى معدلات الإنفاق في العالم، وفقاً لإحصاءات وتقارير شركة يورو منيتور انترناشيونال يصل حجم الإنفاق الخليجي على العطور إلى 11 مليار درهم في 2022 ويصل حجم إنفاق الإمارات والرعاية الشخصية 8.8 مليارات درهم في نفس العام بنمو سنوي يصل إلى 2.2%.

ومثلما كانت العادة على مر السنين، كان بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019 مرة أخرى حدثاً مميزاً ومليئاً بالحيوية، شارك به عدد كبير من العاملين في صناعة التجميل، الشارين التجاريين وصانعي القرار الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب أبرز المصنعين والموردين، كبار خبراء التجميل واللياقة البدنية وقادة الفكر، بالإضافة إلى غالبية العلامات الرائدة في العالم للاستفادة من حدث التواصل والتجارة الأهم والأبرز لصناعة التجميل واللياقة البدنية.

منصة مفضلة

وقالت إيلين أوكونيل، مدير بيوتي ورلد في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: «يشير النمو الملحوظ في بيوتي ورلد الشرق الأوسط والجاذبية المتزايدة للمعرض كمنصة مفضلة لتعزيز الأعمال بالنسبة للعارضين من جميع أنحاء المنطقة وأجاورها والاهتمام المستمر بالمنطقة ذات الإنفاق المرتفع من قبل علامات التجميل والرفاهية العالمية، إلى الأهمية المتنامية التي تحظى بها منطقة الشرق الأوسط كسوق رئيسي للتجميل».

وأضاف: «إضافة إلى كونه منصة الإطلاق المفضلة لعلامات التجميل لإطلاق منتجات جديدة في المنطقة، يواصل الحدث جذب زوار مميزين جدد، وهذا يعد من أبرز عناصر الجذب للمعرض».

وأضافت أوكونيل: «بدأنا الاستعدادات للدورة الـ 25 المقبلة والتي تتزامن مع أكبر حدث عالمي إكسبو دبي 2020 والتي ستشهد نقلة عالمية متطورة وخدمات تساعد أصحاب الشركات والمؤسسات العارضة على توسعة نطاق أعمالهم إقليمياً من خلال اتخاذ مدينة دبي كمنصة لتصنيع وتجارة أدوات الزينة والعطور والمنتجعات الصحية».