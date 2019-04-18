تايوان تعرض فلكلورها في «أيام الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

لا تزال فعاليات أيام الشارقة التراثية المتنوعة، مستمرة في ساحة التراث بقلب الشارقة، وتشهد في كل يوم إقبالاً وحضوراً ومتابعة مميزة لمختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

حيث أطربت فرقة الرقص الفولكلورية التايوانية زوار أيام الشارقة التراثية، إذ تنقلوا أمس بين مختلف ساحات الأيام وأدوار، ألواناً متنوعة من الفنون الشعبية والرقصات الفولكلورية التايوانية، وقال أحد أعضاء الفرقة، هووارد تشي لي، إنها المرة الأولى التي تشارك الفرقة في فعاليات أيام الشارقة التراثية، وإنهم سعداء بهذه المشاركة التي تعد فرصة حيوية لتقديم مختلف أشكال الطرب والموسيقى الشعبية التايوانية للجمهور العربي من خلال الشارقة.

وأضاف: كان تفاعل جمهور الأيام معنا ومع ما نؤديه لافتاً ومميزاً، حيث تابعونا في كل الساحات، والتقطوا الصور التذكارية ووثقوا الكثير من اللقطات بالفيديو، وشاهدنا الفرح في وجهوهم من خلال التصفيق الحار بعد كل وصلة فنية نؤديها، فشكراً لهم.

وقال: نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمعهد الشارقة للتراث على هذه الدعوة وعلى حسن الاستقبال والإدارة والتنظيم.

إلى ذلك بدأت، أول من أمس، فعاليات أيام الشارقة التراثية في البطائح، بحضور محمد عبد الله راشد حليس الكتـبي، رئيس المجلس البلدي، وخليفة عبيد خليفة بن رشيد الكتبي، نائب الرئيس المجلس البلدي للبطائح، وراشد المحيان، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة الوسطى، وسعيد الحافري، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالبطائح، وصقر محمد رئيس، لجنة افتتاحات الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية والحمرية، وجمع غفير من سكان وأهالي البطائح الذين عبروا عن فرحتهم بافتتاح الأيام في منطقتهم.