البرلمان العراقي يحظر ألعاباً قتالية إلكترونية

صوت مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء لصالح حظر ألعاب فيديو شهيرة على الإنترنت، منها (بوبجي) و(فورتنايت)، بدعوى آثارها "السلبية" وخصوصا على الصغار.

ووافق أعضاء مجلس النواب على قرار نيابي فوض الحكومة في "حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الألعاب الإلكترونية أو المتاجرة بها".

وذكر نص القرار أن الحظر جاء "لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب".

وأثار قرار الحظر موجة غضب بين المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين.