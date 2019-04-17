وفاة نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سعد الخيرالله عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، عن وفاة نسيبه محمد النبهان، نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان، اليوم الثلاثاء.

وتوفي نجل الفنان عن عمر 44 عامًا، جراء انتكاسة صحية مفاجئة بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز" وسيتم دفنه بعد صلاة العصر بمقبرة صليبيخات.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الانتكاسة الصحية التي أودت بحياة نجل الفنان.

وذكرت ناشطة عبر موقع ”تويتر“ أن الفنان جاسم النبهان دأب على زيارة نجله يوميا في المستشفى حتى وفاته.

ويعد الفنان جاسم النبهان واحدًا من أبرز فناني الكويت، وسبق له الزواج مرتين، وإحداهما كانت من الفنانة الراحلة طيبة الفرج، ولديه منها 6 أبناء من بينهم محمد النبهان، وابنتان من زوجته الأخرى.