«وطني الإمارات» تنظم معرضاً تقنياً للأهازيج والخراريف الشعبية

المصدر: دبي ــ البيان

تنظم مؤسسة وطني الإمارات معرض «الأهازيج والخراريف الشعبية» في دبي مول خلال الفترة من 17 إلى 28 الشهر الجاري تحت شعار «جديمك نديمك».

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، يعتبر المعرض الذي تتوفر فيه أساليب تقنية حديثة منصّة لاحتفاء المؤسسة بـالتراث المحلي، والذي يعد من أهم مكونات الهوية الثقافية الإماراتية.

وأضاف: سيتم عرض الموروث الإماراتي المرتبط بالقصص الشعبية وفنون الشعر والفلكلور من خلال المعرض، والذي عبارة عن متاهة مظلمة مقسمة إلى أربع غرف بها مؤثرات صوتية وحسية تحكي قصص «شخصيات وهمية» قديمة تداولها أهل الإمارات في حكاياتهم الشعبية.

وأوضح ضرار بالهول أن المؤسسة عملت على دراسة أصالة الهوية الثقافية في الإمارات قبل البدء بتنفيذ المعرض، وذلك من منظور منظمة اليونسكو التي عرفت الهوية الثقافية بأنها جميع معارف الإنسان المتعلقة بالطبيعة والمجتمع وتشمل الفنون والآداب وأساليب الحياة والقيم والمعتقدات والتقاليد. ك

ما اهتمت الدراسة بشرح مقومات الترابط الثقافي والفكري في مجتمع الإمارات من الماضي إلى الآن، وهي وحدة اللغة والمصنفة في الشعر، الأدب، القصة، الأهازيج، الأمثال والألغاز، مصطلحات سنع الحديث.