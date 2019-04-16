"صراع العروش" يحقق أرقاماً قياسية

المصدر: البيان الالكتروني

بدأ عرض مسلسل "صراع العروش" الجزء الثامن والأخير، عبر محطة "إتش بي أو" الأمريكية ، وتحمل الحلقة الأولى من الموسم الـ8 "الشتاء يقترب"، التي حطمت الرقم القياسي السابق في تاريخ المسلسل الذي سجلته الحلقة الأخيرة للموسم الـ7 في العام 2017، حيث بلغ عدد مشاهداتها 16.9 مليون، وعلى مواقع للتواصل الاجتماعي، أصبحت الحلقة الأكثر تدوينا في تاريخ المسلسل، محققة أكثر من 5 ملايين تغريدة و11 مليون ذكر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب تقارير اعلامية أمريكية يعد الموسم الثامن هو الأكثر تكلفة بين كل المواسم، حيث وصلت تكلفة الحلقة الواحدة لـ15 مليون دولار، بخلاف أجور الممثلين، و بُث المسلسل في 170 دولة حول العالم وتم تصويره في 10 دول منها المغرب.