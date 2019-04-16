شارك واربح مع البيان

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

تطرح «البيان»  لقرائها عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام"  مسابقة أسبوعية تتضمن سؤالاً تتيح الإجابة الصحيحة عليه في خانة التعليقات فرصة الفوز  بجهاز "آيفون X " وساعتين "أبل ووتش".

‏وسيتم السحب على الجوائز يوم 30 أبريل .

 

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