شارك واربح مع البيان

تطرح «البيان» لقرائها عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" مسابقة أسبوعية تتضمن سؤالاً تتيح الإجابة الصحيحة عليه في خانة التعليقات فرصة الفوز بجهاز "آيفون X " وساعتين "أبل ووتش".
وسيتم السحب على الجوائز يوم 30 أبريل .
شارك واربح!— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٩ أبريل ٢٠١٩
حمل تطبيق #البيان AI من على متجر أبل ستور وأجب عن السؤال التالي في خانة التعليقات لفرصة الفوز بجهاز "آيفون X 📱" وساعتين "أبل ووتش⌚️".
سيتم السحب على الجوائز يوم 30 أبريل 🎁.
ترقبوا مسابقة جديدة الأسبوع المقبل! #صحيفة_ذكية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/f5NC0mALvw
شارك واربح!— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أبريل ٢٠١٩
أجب عن السؤال التالي في خانة التعليقات لفرصة الفوز بجهاز "آيفون X 📱" وساعتين "أبل ووتش⌚".
سيتم السحب على الجوائز يوم 30 أبريل 🎁.
ترقبوا مسابقة جديدة الأسبوع المقبل! #صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jKxBvono06