شارك واربح مع البيان

المصدر: البيان الالكتروني

تطرح «البيان» لقرائها عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" مسابقة أسبوعية تتضمن سؤالاً تتيح الإجابة الصحيحة عليه في خانة التعليقات فرصة الفوز بجهاز "آيفون X " وساعتين "أبل ووتش".

‏وسيتم السحب على الجوائز يوم 30 أبريل .

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حمل تطبيق #البيان AI من على متجر أبل ستور وأجب عن السؤال التالي في خانة التعليقات لفرصة الفوز بجهاز "آيفون X 📱" وساعتين "أبل ووتش⌚️".



سيتم السحب على الجوائز يوم 30 أبريل 🎁.



ترقبوا مسابقة جديدة الأسبوع المقبل! #صحيفة_ذكية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/f5NC0mALvw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٩ أبريل ٢٠١٩

شارك واربح!



أجب عن السؤال التالي في خانة التعليقات لفرصة الفوز بجهاز "آيفون X 📱" وساعتين "أبل ووتش⌚".



سيتم السحب على الجوائز يوم 30 أبريل 🎁.



ترقبوا مسابقة جديدة الأسبوع المقبل! #صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jKxBvono06 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ أبريل ٢٠١٩