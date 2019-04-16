غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة المصرية إنجي أفلاطون

المصدر: البيان الالكتروني

احتفل محرك البحث غوغل اليوم بذكرى الميلاد الـ112 للفنانة التشكيلية المصرية إنجي افلاطون التي تنتمى إلى رواد الحركة الفنية التشكيلية فى مصر والعالم العربى.

ولدت إنجي في 16 إبريل عام 1924 في مدينة القاهرة، وتلقت تعليمها في مدرسة القلب المقدس الفرنسية الداخلية في القاهرة، وأكملت تعليمها في مدرسة الليسية الفرنسية حيث حصلت على شهادة البكالوريا.



أحبت أفلاطون فن الرسم فقررت التوجه لدراسته أكاديميا، وتأثرت بفنان الحركة الفنية آنذاك كامل التلمساني.

اتخذت من المدرسة السريالية توجهاً لها، وأقامت معارض فنية عديدة للوحاتها، ومن أشهر لوحات إنجي أفلاطون «جمع الذرة، وحاملة شجرة الموز، وصياد بلطيم، وجمع البرتقال، وسوق الجمال، والشجرة الحمراء».

إلى جانب فن الرسم ألفت إنجي ثلاثة كتب ثقافية وهي " كتاب 80 مليون امرأه معنا" صدر في عام 1947، وكتاب نحن النساء المصريات صدر في عام 1949، وكتاب السلام والجلاء في عام1951.

نالت إنجي عدة جوائز محلية وعالمية عن أعمالها الفنية، ورحلت عن عالمنا تاركة إرثاً كبيراً وأعمالاً خالدة في 17 إبريل عام 1989.