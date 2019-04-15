بلقيس تغني في «دبي باركس آند ريزورتس» الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان

يوم عائلي حافل بالمرح والبهجة، في انتظار الجمهور في دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، يوم 19 أبريل الجاري، حيث ستشدو الفنانة بلقيس فتحي، لتطرب عشاق النغم من على مسرح راج محل في بوليوود باركس دبي.

ويأتي هذا الحفل، ضمن أجندة فعاليات دبي باركس آند ريزورتس، للاحتفال بإطلاق التذكرة السنوية الإماراتية، مقابل 595 درهماً، التي تتيح لمواطني الدولة دخول كافة منتزهات الوجهة الرائعة، التي تشمل «موشنجيت دبي»، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من سينما هوليوود في الشرق الأوسط، والذي يضم أفعوانيات شيّقة بأجواء داخلية مكيفة، وألعاب عائلية مرحة، ومناطق ألعاب مسلية.

وبوليوود باركس دبي، المنتزه الترفيهي الأول من نوعه، الذي يضم ألعاباً ووجهات ترفيهية مستوحاة من أضخم أفلام بوليوود. وليجولاند دبي، المنتزه الترفيهي التفاعلي الفريد للعائلات، الذي يبعث الحياة في مكعبات الليغو الشهيرة، ليوفر بيئة تعليمية مرحة، وليجولاند ووتربارك، الحديقة المائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، التي تمّ تصميمها خصيصاً للعائلات والأطفال من عمر سنتين حتى 12 سنة.

تذاكر

بإمكان المواطنين شراء تذاكر الحفل، من خلال الموقع الإلكتروني بمبلغ 50 درهماً للشخص الواحد، وسيجب إظهار بطاقة الهوية الإماراتية أو رخصة قيادة سارية المفعول عند بوابة الدخول.

كما سيكون حضور الحفل متاحاً لكافة حاملي التذكرة السنوية في دبي باركس آند ريزورتس، وجميع زوار الوجهة الراغبين في التمتع بيوم حافل بالتجارب الترفيهية المذهلة للألعاب، ومعالم الجذب الفريدة، وفق الأسعار الاعتيادية.

وفضلاً عن ذلك، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بأهازيج الموسيقى الإماراتية التراثية، والمأكولات الشعبية الشهية، والعروض الترفيهية في ريفرلاند دبي، التي تستعد لإقامة مسيرة كرنفالية متميزة، يشارك فيها راكبو السيقان الخشبية، ولاعبو الخفة والمؤدون الترفيهيون، الذين يرتدون أزياء مبهرة، بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيتمكن الأطفال من اكتشاف الفنون التقليدية، والحرف اليدوية، عبر العديد من الأنشطة، مثل رسومات الوجه والحناء. ستنطلق الأنشطة الاحتفالية في تمام الساعة 10 صباحاً.