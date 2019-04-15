معهد دبي للتصميم والابتكار يعلن الفائزين في ثالث مواسم «فسحة التصميم»

المصدر: دبي- البيان

اختتم «معهد دبي للتصميم والابتكار»، أخيراً، بالتعاون مع محال «سنتربوينت»، الموسم الثالث من برنامج «فسحة التصميم»، التحدي الأكبر من نوعه في فنون التصميم لطلاب المدارس في الإمارات، حيث أعلن الفائزين في هذه المبادرة التي أتاحت للطلاب فرصة استعراض إبداعاتهم والعمل إلى جانب مصممين محترفين.

وفي إطار التحدي، تلقى أكثر من 4000 طالب من أنحاء الدولة من الصف الخامس حتى الثاني عشر، موجزاً عن مشروع للتصميم، حيث قام «سنتربوينت» بتقديم الموجز للطلاب لتصميم تجربة مبتكرة متعددة القنوات لمتاجره.

وتدرب جميع الطلاب المشاركين لمدة 16 أسبوعاً حول التفكير التصميمي وبناء النماذج الأولية، وتدريباً عملياً لتمكينهم من إعداد حلول لموجز التصميم. كما حظي المشاركون بتوجيه من معلميهم عبر ورشات عمل في فترة ما بعد الدوام المدرسي وورش عمل حصرية، استضافها معهد دبي للتصميم والابتكار في حي دبي للتصميم (d3).

وبعد التدريبات المكثفة، طور المشاركون مفاهيم تصميم مبتكرة.

وخضعت المشاركات النهائية للتحكيم على يد لجنة من كبار المدراء في «سنتربوينت» ومعهد دبي للتصميم والابتكار. وقد أعلن عن فوز مدرسة المناهل الخاصة ومدرسة الحديبة بالموسم الثالث من برنامج «فسحة التصميم». وشملت أبرز التصاميم الفائزة مشاريع لافتة على غرار الشاشات التفاعلية؛ والأغذية والمشروبات؛ وتسجيل الخروج السهل؛ والتخصيص.

وبتصميمه المخصص لطلاب المدارس، يتيح برنامج «فسحة التصميم» للطلاب فرصة اكتساب المعارف الواقعية في مجال التصميم، ودعم استراتيجية الإمارات في تطوير وتنمية وتوظيف الشباب.