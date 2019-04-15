«ولادة» في صالات العرض 18 الجاري

المصدر: دبي ـ غسان خروب

عبر لغة سردية خاصة، يقدم المخرج والمنتج الإماراتي عبدالله حسن أحمد، فيلمه «ولادة»، والذي أكد لـ«البيان»، دخوله أروقة صالات السينما المحلية، حيث سيبدأ عرض الفيلم في يوم 18 من الشهر الجاري، في كافة دور العرض في الدولة.

وكان الفيلم الذي يعد تجربة عبدالله الروائية الطويلة الأولى، قد صور في قرية السدمة برأس الخيمة، وأحداثه تدور في قرية جبلية، وتروي يوماً من حياة عائلة مكوّنة من أمٍّ خائفةٍ على ناقتها، وأبٍ متورط في رحلة مع رجل صامت، وابنهما العاشق لنجم كرة القدم «رونالدو»، حيث يجمع قدرا الموت والولادة جميعهم في يوم واحد، ليبدو الفيلم احتفاءً بالشهادة والحياة معاً.

وفي هذا السياق قال عبدالله: «الفيلم يأتي في سياق الأسلوب التعبيري الخاص الذي أنتهجه منذ بداية دخولي الساحة السينمائية، حيث أنحاز إلى السرد الواقعي الذي يتشكل بناءً على إيقاع هادئ، من دون أي تكلف أو إبهار مبالغ فيه»، مضيفاً، أن هذا العمل يعد تجربته الأولى في العرض السينمائي التجاري، متمنياً في الوقت نفسه أن يلقى النجاح المطلوب، لاسيما أن الفيلم قد سبق له أن حقق نسبة مشاهدة عالية خلال رحلته في مهرجانات السينما.

وكان سيناريو الفيلم الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2017، قد حاز جائزة أفضل سيناريو أمني مجتمعي من وزارة الداخلية، كما حاز أيضاً جائزة «إي دبليو سي شافهاوزن للمخرجين الخليجيين» كأفضل سيناريو خليجي، وأشار عبدالله إلى أن الفيلم يلعب بطولته صالح زعل، وخالد البناي وعلي جمال وأشواق ونورة العابد، والولد عبدالرحمن المرقب والبنت عائشة السويدي، وهو من تأليف يوسف إبراهيم، وإنتاج فراديس للإنتاج الفني، وإخراج عبدالله حسن أحمد نفسه.