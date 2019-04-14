7 ملايين شخص زاروا القرية العالمية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت القرية العالمية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن عدد زوارها بلغ 7 ملايين شخص في موسمها الثالث والعشرين .

واستضافت القرية العالمية ثقافات من 78 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم .

وقدّمت القرية العالمية ولأول مرة عرض "سيركس سيركس" المليء بالمغامرة والمرح ضمن خيمة السيرك الواقعة في منطقة الألعاب كرنفال.كما قدمت القرية العالمية هذا الموسم سلسلة من الحفلات الموسيقية لنخبة من نجوم العالم في كل يوم جمعة ابتداءً من الساعة 9 مساءً حيث استضافت أكثر من 23 حفلة على مسرحها الرئيسي الذي بات معروفاً باستضافته لأشهر وأبرز النجوم العرب والعالميين في كل موسم.

واستضافت المنطقة الثقافية الإماراتية هذا الموسم مهرجان "دبي وتراثنا الحي" في قلب الساحة الثقافية بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، والذي يقدّم صورة حقيقية عن التراث والثقافة والحرف الإماراتية الأصيلة والمتوارثة عبر الأجيال ليقدمها أمام الملايين من الضيوف السيّاح والمقيمين.