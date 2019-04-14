«المغرب في أبوظبي» تقدم عروضاً فنية متنوعة في العاصمة ودبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم منصات فعالية «المغرب في أبوظبي» التراث المغربي بأصالته وعراقته وتعرض بعضاً من فنونه في مراكز التسوق بكل من إمارتي أبوظبي ودبي بهدف تعريف الجمهور بفعالية «المغرب في أبوظبي» والتي بدورها تسعى إلى التعريف بالثقافة والتراث المغربي الأصيل.

وتواجدت منصات العرض خلال الفترة من 11 إلى 13 إبريل بإمارة أبوظبي في دلما مول، وستتواجد بإمارة دبي في مردف سيتي سنتر، وذا بيتش، وسيتي ووك من 18 إلى 20 الجاري ، ومن 24 إلى 27 إبريل بأبوظبي في ياس مول، ومن 25 إلى 27 إبريل بأبوظبي في مارينا مول.

ويشهد زوار منصات فعالية «المغرب في أبوظبي» عروضاً مذهلة تشتمل على موكب استعراضي بنكهة مغربية خالصة، ورقص استعراضي مرفق بأصوات الطبول والأنغام المغربية، بالإضافة إلى عرضٍ للأزياء المغربية المزركشة بتطاريز تحاكي تراثها الأصيل، في حين يزين المنصة تصميم معماري بطابع مغربي أصيل متقن الصنع بكامل تفاصيله وألوانه المميزة التي تتماشى مع فن المغرب العتيق، حيث سيتمكن الزوار من معرفة كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالفعالية وأنشطتها وبرامجها المختلفة.