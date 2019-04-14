«عالم الجمال» في دبي يشهد غداً إطلاق منتجات أوروبية جديدة

المصدر: دبي - البيان

تستعد الأجنحة العالمية، خاصة الأوروبية، المشاركة في معرض عالم الجمال في دبي (بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019) للكشف عن أحدث منتجاتها في عالم أدوات الزينة ومساحيق التجميل ومعدات المنتجعات والأندية الصحية، غداً الاثنين، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتتأكد النكهة الدولية لمعرض بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019، الذي يقام في الفترة: من 15 وحتى 17 أبريل، بفضل المشاركة الأوروبية القوية، حيث يشارك ثلث العارضين البالغ عددهم 1,790 عارضاً من القارة العجوز في حدث الأيام الثلاثة.

ويشارك إجمالي 541 شركة أوروبية على مساحة 9,400 متر مربع في أكبر معرض تجاري لمنتجات التجميل، العناية بالشعر، العطور واللياقة البدنية في المنطقة والذي يقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

معاقل الجمال

تتصدر معاقل الجمال الدائمة، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، المشاركة الأوروبية الدائمة هذا العام، التي تضم مجموعة أجنحة وطنية من المملكة المتحدة، إلى جانب أجنحة لأول مرة من بلجيكا، رومانيا وليتوانيا.

تعد فرنسا أكبر المشاركين من أوروبا في 2019، حيث تشارك بـ 123 شركة (75 شركة ضمن الجناح الفرنسي و48 شركة مستقلة) تبرز دراية وخبرة مستحضرات التجميل الفرنسية المعروفة في جميع أنحاء العالم تأتي إيطاليا في المرتبة الثانية، حيث تشارك بـ 94 عارضاً، تليها إسبانيا (51 عارضاً)، فألمانيا (41 عارضاً)، إضافة لعارضين من البرتغال، آيسلندا، النمسا، جمهورية التشيك، سويسرا وبيلاروسيا.

ستكون العلامات الإيطالية محط الأنظار أيضاً، حيث يخطط العشرات لإطلاق منتجاتهم الخاصة لأول مرة لآلاف الشارين التجاريين وخبراء التجميل.

ملكة جمال

كما أعلن منظمو معرض «بيوتي ورلد الشرق الأوسط» في ميسي فرانكفورت عن مشاركة وحضور ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليوود لارا دوتا، التي تشارك للمرة الأولى في الدورة 24 للمعرض التجاري المتخصص. وتقوم الممثلة الهندية لارا دوتا، بإطلاق أول منتج تجميل خاص بمعرض بيوتي ورلد للمرة الأولى بدبي.