حفل لسامي يوسف في قصر الإمارات 25 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار الدورة الثانية من «مهرجان منظمة التعاون الإسلامي»، الذي تستضيفه أبوظبي بين 24-27 أبريل، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، يقيم سامي يوسف، المغنّي ومؤلف الأغاني الحائز على جوائز عدة، حفلاً موسيقيّاً ً في قصر الإمارات بأبوظبي يوم 25 أبريل.

وانطلاقاً من مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تمتد فعاليات المهرجان طيلة أربعة أيام لتسليط الضوء على أهمية القيم الموروثة للدين الإسلامي، وتعزيز المعرفة الدولية بمختلف جوانب الحضارة الإسلامية، والأحتفاء بأعمال منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى تعزيز التنوّع الثقافي عبر الفنون والموسيقى والمواهب.

ويقام المهرجان تحت شعار «أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح»، وسيعمل على توحيد الدول من شتى أرجاء العالم الإسلامي في منصة مصممة خصيصاً للتركيز على الثقافات والتقاليد المتميزة والقيم السمحة للدين الإسلامي.