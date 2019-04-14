نجاحات نوعية تتوج ختام «كوميكون دبي» 2019

المصدر: دبي - البيان

اختتم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (كوميكون دبي) 2019، الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أمس، فعالياته بنجاح باهر.

وأعلن المنظمون أن دورة هذا العام، شهدت زيادة ملحوظة، بالمقارنة مع الأعوام الماضية، من حيث عدد الزوار والعارضين من جميع أنحاء المنطقة والعالم، حيث استقبل هذا الحدث العالمي، الذي استمر ثلاثة أيام، الآلاف من محبي الأفلام والقصص المصورة، وثقافة البوب، وعشاق المهرجانات العامة، والذين توافدوا إلى مركز دبي التجاري العالمي، لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة، ومليئة بالأنشطة الرائعة.

فرصة

وازدحمت قاعات المعرض بالكثير من العارضين وصانعي المحتوى والمشاهير، ووفرت لهم فرصة رائعة للقاء محبيهم ومعجبيهم. كما شاركت مجموعة كبيرة من المواهب العالمية في مختلف المجالات الإبداعية، في العديد من ورش العمل وجلسات الحوار لتبادل الخبرات والمعارف.

وأتاح معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أيضاً المجال أمام الزوار لرؤية الكثير من النجوم والفنانين العالميين، والاستفادة من تجربتهم وخبرتهم، وإبراز مواهبهم والاستمتاع بالعديد من الأنشطة والألعاب والموسيقى والفنون والتكنولوجيا، وغير ذلك الكثير.

وبهذا السياق، قال مايكل لامبريخت مدير معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة: «يعتبر هذا المعرض حدثاً عالمياً بارزاً، ضمن جدول الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها دبي على مدار العام.

ونحن على ثقة تامة بأن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، سيشهد المزيد من النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، لتقديم الأفضل لمحبي القصص المصورة والتلفزيون والسينما والألعاب والأنيمي».

وأضاف قائلاً: «سنواصل جهودنا خلال الفترة القادمة، لتقديم تجربة رائعة لزوار المعرض، بفضل الدعم الكبير من شركائنا من الفنانين والعارضين والرعاة والمعجبين. وسيواصل معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، التزامه بخلق المزيد من الفرص للمهتمين والعاملين في هذا المجال، لتبادل الأفكار والخبرات».

نجوم

واستضافت الدورة الثامنة من المعرض، مجموعة مذهلة من النجوم العالميين المشهورين، بما في ذلك: روس ماركواند، وكاتي كاسيدي، وتارا سترونج، وزاكاري ليفي، وإيوان ريون، وبينيديكت وونج، بالإضافة إلى ويليام سيمبسون، وديفيد فينش، وديفيد أنجيلو رومان، وميتسوهيرو أريتا، ودتو شميت، وجيفري كروز، ولونج فو، وسانا تاكيدا، وسيمون بيسلي، وديس تايلور.

وتنافس عشاق ومحبي فن الكوزبلاي في المنطقة والعالم، ضمن مسابقة خاصة خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، استعرضوا خلالها إبداعاتهم وموهبتهم في صنع الأزياء والماكياج، ومعرفتهم بقصص الخيال العلمي والأبطال الخارقين.

وشملت قائمة الجهات الراعية لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، كلاً من إس دبليو واي بي (SWYP) وسامسونغ، وهاريبو (Haribo)، وآليانوير (Alienware)، ولبن أب (Laban Up)، ونون (Noon)، وسكيتشرز (Skechers)، وليجون (Legion) وفونكو (Funko)، إضافة إلى فنادق روف (ROVE Hotels)، وجريك نيشن (Geek Nation)، وكوستا كوفيه (Costa Coffee)، وآي جي إن (IGN)، وإكسبات وومن (Expat Woman)، ذا فيليبينو تايمز (The Filipino Times)، وآرت كينترو (Art Kentro)، ودبي لاد (Dubailad)، وكوزبلاي أرابيا (Cosplay Arabia)، وراديو هلا (Radio Hala)، وراديو دانس (Dance 97.8 FM)، وارديو هارت (Heart 107.1 FM).