مهرجان الشارقة القرائي للطفل يستضيف أشهر الطهاة

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف ركن الطهي في الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي ينطلق 17 أبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، 13طاهياً من 8 دول عربية وأجنبية، ليقدموا إبداعاتهم في عالم الطهي، ويشاركوا خبراتهم وتجاربهم الغنية مع زوار المهرجان على مدار 11 يوماً.

ويشهد برنامج الطهي 130 فعالية وورشة طهي حية، يقدمها نخبة من الطهاة وخبراء التغذية، يعرفوا خلالها زوار المعرض بطرق إعداد تشكيلة واسعة من الأطباق الصحية والحلويات والمشروبات الشهية، إلى جانب طرق تزيينها وإعداد الوجبات الخفيفة بطرق مبتكرة ومبدعة تشجع الأطفال على تناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل حول السلامة الغذائية والكثير من المواضيع الصحية.

قائمة الطهاة

وتضم قائمة الطهاة المشاركين في ركن الطهي، أنيسة الحلو، طاهية وكاتبة واستشارية لبنانية، متخصصة في المطبخ المتوسطي وتراث الطهي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولأنيسة الحلو العديد من كتب الطهي التي حازت على جوائز مرموقة مثل كتاب المطبخ اللبناني، الذي يعد من أكثر الكتب إلمامًا بهذا المطبخ، واشتهرت الحلو بتنظيم رحلات طهي حول مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى تدريسها لفنون الطهي. ومن سوريا تشارك صاحبة الموهبة الاستثنائية الطاهية الصغيرة سابين نقولا، التي تتميز بشخصيتها الاجتماعية وتنوع اهتماماتها الفنية، ومن أبرزها موهبتها الفريدة في الطبخ، التي قادتها للمشاركة في إحدى حلقات برنامج «نجوم صغار» مع النجم أحمد حلمي، والتي شهدت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الفلبين تشارك الطاهية جاكلين شيو لوري، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الصناعات الغذائية، حيث عملت على افتتاح وإدارة العديد من المطاعم في الفنادق الفاخرة، وعندما كانت تعمل في دبي في فترة التسعينات، صُنّفت ضمن أفضل خمس شابات محترفات في مجلة «Emirates Woman»، وذلك ضمن تقرير خاص حمل عنوان «لماذا المستقبل أنثى».

ومن استراليا يحل الطاهي سكوت جودنج، ضيفاً مميزاً على ركن الطهي، الذي يعرف بتشجيعه للناس على طهي الطعام في المنزل، وكسره الحواجز التي تحول دون طهي الطعام الصحي من خلال وصفاته البسيطة غير المُكلفة التي تقدّم قيمة غذائية عالية، ويعتبر جودنج مؤيداً كبيراً للبروتوكول القائم على «دهون أعلى، كربوهيدرات أقل».

وقد نشر 8 كتب حول الصحة والغذاء الصحي، ويشرف حالياً على تنسيق مطاعم Good Place (سلسلة مطاعم محلية)، إلى جانب إدارته لموقعه الإلكتروني الذي يستعرض من خلاله برنامجه الصحي على شبكة الإنترنت.