اختتام فعاليات ملتقى الثريا التراثي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أمس فعاليات ملتقى الثريا التراثي 2019، الذي أطلقه نادي تراث الإمارات على مدى أسبوعين وبمشاركة واسعة من منتسبي مراكز النادي المختلفة، وبعض الفئات الشبابية من مؤسسات مختلفة، وذلك بهدف تعريفهم بالتراث الإماراتي العريق وقضاء وقت ممتع ضمن أجواء تراثية وعلمية ورياضية.

وزار وفد من مركز سويحان والسمحة والوثبة والعين ومركز أبوظبي الشبابي جزيرة السمالية، حيث أمضى الطلبة أوقاتاً ممتعة بصحبة المدربين المختصين في التراث، وقاموا بتجربة ركوب الخيل والإبل، وزيارة بيت علي بن حسن، وممشى القرم، وتعرفوا إلى البحر وما يحتويه من السفن التراثية واطلعوا على الشباك واللؤلؤ، بالإضافة إلى تعلم مصطلحات تراثية تخص البحر والبحار، ومن ثم قاموا برحلة ترفيهية ممتعة في السفينة التراثية.

وضمن الملتقى، قام مركز الوثبة بزيارة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في بني ياس، حيث نظمت هناك محاضرة توعوية حول المهام والواجبات التي يقومون بها، وكيفية التعامل مع الحوادث فور تلقي البلاغ، والخطوات الصحيحة حال طلب المساعدة، وشاهدوا المعدات المبتكرة والأجهزة الحديثة في المديرية، بالإضافة إلى نشاطات رياضية في نادي بني ياس للألعاب الرياضية.

وشهد «حصن الشباب»، زيارة من مركز أبوظبي الشبابي وقاموا بالعديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية، وقام مركز السمحة أيضاً بتجربة الطائرات الورقية وقدمت لهم محاضرات توعوية عن العادات والتقاليد والسنع الإماراتية. وقام طلبة مركز العين الشبابي مع مديريهم برحلة إلى البر، وقام المدربون بشرح وافٍ عن العادات والتقاليد والسنع الإماراتية ومنها طريقة استقبال الضيف، وكيفية إشعال النار وتقديم القهوة.