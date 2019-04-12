حفل وزارة الثقافة تختتم ملتقى الربيع في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، حفل ختام ملتقى الربيع 2019 الذي نظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة، تحت عنوان «بالتسامح نسمو» بمشاركة 50 مشاركاً.

وثمن الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي جهود القائمين على هذا الملتقى الذي أسهم في استغلال أوقات فراغ الطلبة والطالبات خلال إجازة الربيع وقدم لهم الدروس والبرامج المفيدة والأنشطة الثقافية والتعليمية وغيرها ونجح في اكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم.

من جانبها قالت موزة سالم المسافري، مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة، إن تنظيم الملتقى تحت عنوان «بالتسامح نسمو» يأتي بهدف تمكين ونمو وازدهار القطاع الثقافي في الدولة لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية الثقافية وتنميتها.