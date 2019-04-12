«فريق زايد يضيء القطب الجنوبي» يحصد برونزية مهرجان نيويورك

المصدر: نيويورك - وام

فاز الفيلم الوثائقي «فريق زايد يضيء القطب الجنوبي» لهيئة البيئة - أبوظبي، بالميدالية البرونزية في حفل توزيع جوائز مهرجان نيويورك لأفضل البرامج التلفزيونية والأفلام العالمية.

ويعد الفيلم واحداً من أربعة أفلام فائزة تم اختيارها من أكثر من 50 دولة في فئة الأفلام الوثائقية في مجال البيئة بالمهرجان، الذي يحتفي منذ عام 1957 بالبرامج التلفزيونية والأفلام والأعمال الفنية الأكثر تميزاً. وتم اختيار الأفلام الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 200 مخرج ومنتج وصحافي وكاتب وممثلين ومخرجين إبداعيين، ومخرجين فنيين وصانعي أفلام وملحنين من جميع أنحاء العالم.