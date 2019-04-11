«دبي الدولي للخط العربي» ينطلق 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الدورة العاشرة من معرض دبي الدولي للخط العربي ستنطلق 27 الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك ضمن ختام «موسم دبي الفني 2019».

وسيشارك في دورة هذا العام التي ترفع شعار (تراثٌ كرّم الحرف والقلم)، والتي تتواصل فعالياتها حتى 5 مايو، أكثر من 50 فناناً من خطّاطي العالم تأكيداً على قيم «عام التسامح في دولة الإمارات».

حيث سيعرضون مجموعة واسعة من إبداعاتهم أمام عشاق هذا الفن الإسلامي الحضاري الراقي في وافي- دبي، ليكون بمثابة احتفالية عالمية بهذا الفن الذي ينتمي إلى الأساليب التعبيرية التي تبرز جماليات الكلمة المكتوبة.

وسيشتمل الحدث على مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية المتنوعة التي تهدف إلى تعريف الزوار بهذا الفن وأساليبه المتنوعة ومضامينه العميقة، وإبراز الأفكار القوية المرتبطة بالتراث الإسلامي لتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية للمنطقة بأسرها.

رفد الاقتصاد الإبداعي

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس الإدارة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة): «تنبع أهمية هذا المعرض من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها تعزيز مكانة دبي كحاضنة لهذا الفن، فضلاً عن إبراز دوره في رفد الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

وإلى جانب ذلك، يسهم المعرض في تعزيز الاهتمام باللغة العربية، وتوسيع نطاق استخدامها في شتى المجالات الحياتية، تناغماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الذي أطلق ويرعى العديد من المبادرات لصونها والمساعدة على انتشارها».

وقال الدكتور صلاح القاسم، رئيس لجنة معرض دبي الدولي للخط العربي في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «إننا إذ نحتفل بالنسخة العاشرة من هذا المعرض، نأمل أن يفتح أمام مواهبنا المحلية آفاقاً تعليمية وتثقيفية جديدة، عن طريق انخراطهم مع الفنانين العالميين والاطلاع على إبداعاتهم».