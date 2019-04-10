توأم برج العرب في البنجاب

المصدر: دبي - عمر حرز الله

قد يعتقد زوار فندق فاخر في إحدى المزارع الهندية، أنهم حلوا ضيوفاً في دبي، وذلك بسبب عقار في قرية كوتي المميزة في فاقراوا بولاية البنجاب الشمالية بالهند، والذي تم بناؤه ليعكس صورة برج العرب الشهير في دولة الإمارات.

ويُعد مبنى النسخة المتماثلة، الذي يتم تحديثه حالياً، ليحتوي على مطعم فخم، من بنات أفكار المهندس المعماري ورجل الأعمال راجندر كومار، وقد أصبح أحد معالم الجذب السياحي في المنطقة.

وأبلغ كومار صحيفة «عرب نيوز»، أنه خطرت على باله هذه الفكرة، بعد زيارته لدبي في عامي 2011 و2012: «لقد فكرت لماذا لا أقوم بإنشاء التصميم نفسه هنا في الهند، كوني مهندساً معمارياً من حيث المهنة، وأيضاً أقوم بالتشييد. مضيفاً: "لقد صممت الصرح كله بنفسي، واستغرق إنشاء المبنى ثلاث سنوات".

وأشار كومار إلى أن هذه المنطقة تضم العديد من الهنود غير المقيمين، والذين يأتون إلى هنا ويعجبهم المكان، فيلتقطون صوراً للمبنى من الداخل والخارج.

وأضاف أنه من المتوقع افتتاح المطعم في الأشهر القليلة المقبلة. ويبلغ طول برج العرب الحقيقي أكثر من 300 متر.

وعلق بعض النزلاء على المبنى، فقال موهان لال: «عندما رأيت المبنى، شعرت كأنني حللت ضيفاً في دبي. وسوف أعود لزيارته مع أطفالي. ولا يوجد شيء آخر مثل هذا الصرح في البنجاب أو في أي مكان بالهند».

وقال سائح آخر يدعى ماخان سينغ، من مدينة جالاندهار الهندية: «الغرف في الداخل جيدة، وهي مساحة جميلة للغاية. هذا هو فخر البنجاب».