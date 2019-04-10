إيمان الفلامرزي: أجد نفسي في عالم الأزياء والعطور

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

لم تكتفِ مصممة الأزياء الإماراتية إيمان الفلامرزي بعالم الموضة والقصات والألوان، بل اتجهت إلى سحر الرائحة، وأطلقت أخيراً بالتعاون مع شركة «توب برفيومر» عطرين مرة واحدة، وهما «بلو» و«نايت».

عن هذا قالت لـ«البيان»: كان ذلك نوعاً من التحدي في العمل والتميز، حيث إني جعلت العطرين مناسبين للجنسين. نافية أن تكون قد انتقلت بشكل نهائي من الأزياء إلى عالم العطور. وأوضحت قائلة: إنهما عالمان مرتبطان ببعضهما البعض، وأعيش التجربتين معاً لأنني أجد نفسي فيهما.

أثر جميل

وعن تجربتها في تركيب العطرين قالت إيمان الفلامرزي: لقد عشت حالة خاصة مع عطري وجربتها على نفسي وعلى الأصدقاء والمعارف، وحتى الأغراب أثناء أسفاري قبل الوصول إلى قرار نهائي لتبني النكهة النهائية للرائحة. وأضافت: استغرق ذلك مني وقتاً طويلاً من العمل والاجتهاد وكان رأي الغالبية أن رائحة عطري «بلو» و«نايت» تُخلد في الذاكرة ولها تأثير جميل على النفس.

وأشارت إلى أن عطر «بلو» مركب من عدد من المكونات منها البرغموت، الماندرين، المسك الأبيض، بلود أورانج، خشب الكشمير. وغيرها. ويضم «نايت» عدداً من المكونات منها البرغموت، المشمش، الفانيليا، خشب الصندل، وبراعم الليك. وأوضحت: تنبع خصوصية العطر من أنه يحمل اسمي ومكوناته هي مزيج من أفكاري الأنثوية.

مشوار الإبداع

إيمان الفلامرزي التي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة في مجال تصميم الأزياء، فسرت نجاحها قائلة: السبب بهذا هو التركيز على نفسي في العمل والإصرار على التقدم والاستمرار في السعي ومساندة الأهل. كما بينت أهمية مشاركتها في مجال التصميم مع أختها إلهام.

وأوضحت: بدأنا مشوارنا معاً في مجال التصميم والعمل، ورأينا ذلك أفضل لنكون فريقاً ثنائياً للمضي في مسيرة العمل داخل الدولة وخارجها، وأضافت هو ما حقق المساندة في الأفكار والإبداع والتكاتف لأجل التميز.

والفلامرزي التي تضع تصاميمها في ظل العولمة وانتشار مفرداتها بينت خصوصية أزيائها، وأشارت إلى أن البصمة المحلية، ما زالت موجودة في الأزياء حتى لو أخذت العولمة ما تبقى منها.

وأوضحت: هذه البصمة هي التي تلفت انتباه الغرب على البساط الأحمر، والاستغناء عن الأفكار المحلية في الأزياء ليست فكرة جيدة لأن التراث والعراقة هي الأصل دائماً. وأخيراً تحدثت عن جديدها مؤكدة: كل شيء يجعلني أتميّز في المستقبل سيكون الجديد الذي سأظهره للعالم.

إضاءة

نشأت مصممة الأزياء الإماراتية إيمان الفلامرزي في بيت يهتم بالأزياء والموضة، فظهرت ميولها المبكرة للتصميم، وبعد الثانوية درست في معهد «إسمود دبي لتصميم الأزياء» شاركت في العديد من العروض المحلية والدولية.