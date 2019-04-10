عازفة البيانو الصينية ران جيا في أبوظبي 19 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن القائمون على مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، عن تغيير مكان العرض الفني لعازفة البيانو الصينية ران جيا إلى مسرح أبوظبي بدلاً من مسرح منارة السعديات بناء على طلب الجمهور، حيث تستعد الموهبة الاستثنائية لتسجيل حضورها الأول في الشرق الأوسط، وتجسيد الختام الأمثل لفعاليات موسم 2018- 2019.

وستتيح عازفة البيانو، الشهيرة بإحياء عروض أمام جماهير غفيرة في مختلف أنحاء العالم، الفرصة لجمهور الإمارات بالاستمتاع بمقطوعاتٍ فريدةٍ من عزفها المنفرد خلال برنامج متخصص من الأعمال الرومانسية، يوم الجمعة، 19 أبريل. وستقدم العازفة ران جيان موسيقاها الرائعة في حفل واحد فقط في الشرق الأوسط، في أمسية استثنائية لا تنسى.