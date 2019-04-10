«بوكيمونات» ناصر المدفع تكسب الأطباق أناقة ورونقاً

المصدر: دبي - وفاء السويدي

700 شخصية كرتونية بلاستيكية (من البوكيمونات)، تشارك ناصر المدفع في إبداع تصاميم مبتكرة لتقديم الأطباق وأكواب القهوة ضمن مناسبات خاصة وفي مقاه شهيرة، بالدولة وخارجها، وذلك بطريقة مبتكرة ومختلفة، إذ لا يتعدى طول بعضها 2 سنتيمتر، ولكنها تستطيع أن تنسج وترسم القصص حول أطباق مميزة فتبعث وتشكل مشاعر الدهشة والفرحة على وجه من يشاهدها، وذلك من خلال سيناريو خاص يضعه المدفع ليبث روح الحركة في الصورة، حيث يقوده شغفه وتعلقه بشخصية كرتونية ما، إلى التعلم والمعرفة والتجارب الجديدة التي يقوم بها بمشاركة شخصيته المفضلة «بيكاتشو»، والتي تستولي على الجزء الأكبر من دولابه.

الاستمرار

«البيان» التقت ناصر المدفع ليحدثنا عن بداية حبه وشغفه بشخصية «بيكاتشو» بالذات والشخصيات الكرتونية الأخرى لديه، حيث قاده الاستمرار في هوايته، كما قال، إلى اقتناء عدد كبير من القطع البلاستيكية المختلفة الأحجام والأشكال، وذلك من خلال سفره إلى اليابان عدة مرات في السنة.

ويقول: بدأت أحب شخصيات البوكيمون منذ سنة 1996، وجعلت من الطاولة المدرسية وأدواتها، كالجلاد والقرطاسية وغيرها، قادرة على أن تعبر عن شخصيتي وحبي لهذه الشخصيات الصغيرة، وأصبحت أسافر بصورة منتظمة إلى اليابان، وأول رحلة كانت لي عام 2007، وأنا أسافر إلى هناك بمعدل مرتين في السنة، في فترة «الساكورا» في شهر مارس وفي أكتوبر.

ويتابع المدفع: كنت أقتني وأشتري خلال تلك السفرات الكثير من البوكيمونات وبقدر كبير من الأشكال المختلفة، حيث كانت الأشكال الجديدة تتوافر في الأسواق على حسب طبيعة وصبغة الموسم في اليابان، ولكن القطع التي أقتنيها حرصت على أن تكون جميعها أصلية.

مزادات

يملك المدفع، بجانب شخصيات البوكيمون، شخصيات كرتونية أخرى، مثل كاليميرو وكابتن ماجد والمحقق كونان، وهي مجسمات صغيرة يدخل بها مزادات، لأن بعضها تم إنتاجه في سنة معينة ومن ثم توقف تصنيعها، ذلك مثل شخصية المحقق كونان، ويقوم بتوظيف هذه الشخصيات من خلال وضعها بطريقة محببة للجميع، كوضع مجموعة من الشخصيات الصفراء الجميلة والتي تحمل تعابير مختلفة أمام وفوق قطع من «الفرنش توست» لتعبر عن قصة خيالية بين هذه الشخصيات والطبق، فيكون هناك نوع من الروح والحركة تضيفها هذه الأشكال والشخصيات، والتي يتخيلها ويكتب السيناريو لها ناصر المدفع لتعطي المشاهد إحساس المذاق الطيب.

أكواب قهوة

ويواصل المدفع حديثه: يتواصل معي الكثير من أصحاب المقاهي لإبداع أسلوب مبتكر لتقديم أطباقهم، وعملت مع الكثير في الدولة وفي تايلند واليابان، ولكني أشترط قبل التصوير أن أعرف شكل وثيم المطعم، لأجمع الشخصيات الكرتونية المناسبة، إضافة إلى الشخصيات التي تكسر القصة أو تعطي نوعا واختلافا وتنوعا للمشاهد، مثل ذلك أن أضع الشخصيات التي تعبر عن النوم في حقيبة صغيرة وشخصيات أخرى تعطي إيحاء بالقفز داخل أحد أكواب القهوة في حقيبة منفصلة حتى يسهل العمل أثناء التصوير، وكذا وضع القصة المناسبة.

ويتابع المدفع: بالرغم من بعض الصعوبات التي واجهتني مثل بعض العقول التي لا تستوعب جماليات وقيمة ما أبدعه، لا أتوقف أبدا عن التفكير بالتجديد والتنويع، فهناك جهد كبير أقوم به، حيث أقوم بغسل الألعاب دوماً وتنظيفها بعد كل جلسة تصوير، إضافة إلى جهد استخراج فكرة مناسبة لعمل قصة ومحور حول الطبق، والبعض يعتقد بأن ما أقوم به هو إعلان ودعاية لشركة البوكيمون، لكنه فعليا، عكس ذلك، فهو شغف وحب يقودني للاستمرار بهذه الطريقة.

اليابان

يستغرب اليابانيون من الأعداد الكبيرة التي يمتلكها ناصر المدفع من البوكيمونات، ويقول في الخصوص: إلى الآن لم يظهر أحد يملك هذه الأعداد الكبيرة كالتي أملكها، وهذا بحسب آراء الأشخاص الذين التقيت بهم في اليابان، وسأستلم قريباً شخصية بيكاتشو بوزن 13 كيلوغراماً من مصنع خاص، وأعتبر هذه الشخصية جزءاً مني وتلازمني أينما أذهب، حيث أرتدي ملابس وأحمل حقائب تحتوي عليها دوماً.