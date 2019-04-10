مقطوعات «ألف ليلة وليلة» الموسيقية جاهزة

المصدر: لشارقة - البيان

انتهت الأوركسترا العالمية التي ستشارك في إحياء «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير»، أضخم عرض عربي عبر تاريخ العروض الفنية المسرحية التي تحاكي الأدب الإنساني من إنتاج مسرح المجاز تنفيذ «مالتبل انترناشونال» بالتعاون مع «7فنجرز»، والذي يدشن احتفالات «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019»، من تسجيل المقطوعات الموسيقية الخاصة بالعرض في العاصمة التشيكية براغ، تمهيداً للمشاركة في العروض الخمسة التي يستضيفها مسرح المجاز خلال الفترة من 23 وحتى 27 من أبريل الجاري.

واختارت الفرقة التي يقودها المايسترو هاروت فازليان، قائد فرقة الفنانة اللبنانية العالمية فيروز، وقائد الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، استوديوهات Smečky للموسيقى في وسط براغ لتسجيل هذه المقطوعات، نظراً لما تتمتع به هذه الاستوديوهات من شهرة عالمية وعمل احترافي.

وشاركت المغنية والعازفة الجزائرية الشهيرة سعاد ماسي بصوتها في تسجيل إحدى الأغنيات التي ستصاحب هذه الملحمة الفنية الضخمة، واستفاد أعضاء الأوركسترا من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الاستديوهات العالمية، القادرة على استيعاب 90 عازفاً وملحناً وموسيقياً في وقت واحد. ا